Nijerya Ordusu, 24 Kaçak Petrol Arıtma Tesisini Kapatma Başarısı Elde Etti

Nijerya Ordusu Kaçak Petrol Tesislerine Operasyon Düzenledi

Afrika'nın petrol ve doğal gaz zengini ülkesi Nijerya'da, kaçak ham petrolün yasa dışı rafine edildiği 24 tesis kapatıldı. Nijerya Ordusu Halkla İlişkiler Müdür Vekili Danjuma Jonah Danjuma, 3-9 Şubat tarihleri arasında ülkenin petrol bölgesi Nijer Deltası'nda gerçekleştirilen operasyonlarla ilgili bilgi verdi.

Kaçakçılara Karşı Sıkı Önlemler

Danjuma, operasyonlarda 24 kaçak petrol arıtma tesisinin kapatıldığını ve yaklaşık 60 bin litre petrol ürününe el konulduğunu belirtti. Ayrıca, operasyonlar sırasında 29 petrol kaçakçısının gözaltına alındığı kaydedildi.

Petrol Hırsızlığının Ekonomik Etkileri

Nijerya'daki petrol hırsızlığı, ülkenin ekonomisi üzerinde ciddi olumsuz etkilere sebep olmaktadır. Nijeryalı senatör Ned Nwoko, 2023 yılı itibarıyla artan petrol hırsızlığı ve boru hatlarına yapılan saldırılar nedeniyle ülkede 3 milyar dolardan fazla zarar oluştuğunu bildirmiştir.

Nijerya'nın Petrol Rezervleri ve Üretimi

Nijerya'nın tespit edilmiş petrol rezervleri yaklaşık 37 milyar varil olarak belirlenmiştir ve bu miktar, dünyadaki rezervlerin yüzde 3,1'ini oluşturmaktadır. Ülke, ham petrol üretiminde dünyanın ilk 15 ülkesi arasında yer almakta ve en fazla petrol rezervine sahip 8. ülke konumundadır. Petrol ihracatı bakımından ise 6. sırada bulunmaktadır.

Delta Bölgesindeki Güvenlik Sorunları

Petrol yataklarının bulunduğu Delta bölgesinde, silahlı grupların petrol alanlarına yönelik sabotajlar, çatışmalar ve adam kaçırma gibi olaylar sıkça yaşanmaktadır.