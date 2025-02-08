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Nijerya Ordusu, 27 Teröristi Etkisiz Hale Getirdi: 44 Rehin Kurtarıldı

Nijerya ordusu, Boko Haram ve ISWAP’a yönelik operasyonlarda 27 teröristi etkisiz hale getirip, 44 rehin kurtardı.

Yayın Tarihi: 08.02.2025 16:48
Güncelleme Tarihi: 08.02.2025 16:48
Nijerya Ordusu, 27 Teröristi Etkisiz Hale Getirdi: 44 Rehin Kurtarıldı

Nijerya Ordusu’ndan Önemli Başarı

Nijerya ordusu, ülkenin kuzeydoğusunda terör örgütleri Boko Haram ve DEAŞ'ın Batı Afrika kolu ISWAP’a yönelik gerçekleştirdiği operasyonlarda 27 teröristi etkisiz hale getirdi.

Operasyon Detayları

Ordudan gelen yazılı açıklamada, Borno eyaletinde 30 Ocak-7 Şubat tarihleri arasında düzenlenen operasyonlarda, 27 teröristin öldürüldüğü ve 85 teröristin yakalandığı bilgisi verildi.

Rehineler Kurtarıldı

Operasyonlarda, teröristlerin fidye için rehin aldığı 44 sivilin kurtarıldığı da ifade edildi. Ayrıca, teröristlere ait önemli mühimmatın ele geçirildiği belirtildi.

Fidye Olayları ve Güvenlik Sorunları

Nijerya, uzun süredir çeşitli bölgelerinde silahlı çeteler ve terör gruplarının saldırılarıyla mücadele ediyor. Ülkede insan kaçırma suçlarının cezası idam olmasına rağmen, fidye için kaçırma olayları sıkça yaşanıyor. Silahlı kişiler genellikle kuzeydeki köyler, okullar ve yolcuları hedef alarak fidye talep etmektedir.

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