Nijerya Plateau'da Silahlı Saldırı: 15 Çiftçi Öldü, 3 Bin Kişi Yerinden Oldu

Nijerya'nın Plateau Eyaletinde Çiftçilere Yönelik Kanlı Saldırı

Mangu'ya bağlı 7 köyde eş zamanlı saldırılar kaydedildi

Mwaghavul Gençlik Hareketi Ulusal Başkanı Bulus Dabit, gazetecilere yaptığı açıklamada, silahlı kişilerin Plateau eyaletinin Mangu bölgesine bağlı yedi köyde saldırılar düzenlediğini bildirdi. Dabit, bu saldırılarda 15 çiftçinin hayatını kaybettiğini ve çok sayıda kişinin yaralandığını açıkladı.

Bulus Dabit ayrıca, saldırılar nedeniyle yaklaşık 3 bin kişinin evlerini terk etmek zorunda kaldığını ve silahlı kişilerin köy halkının gıda ürünlerini gasp ettiğini aktardı.

Plateau eyaletinde hayvancılıkla uğraşan Fulani kabilesi ile çiftçilik yapan bazı kabileler arasında zaman zaman şiddetli çatışmalar yaşanıyor. Geçen ay bölgede düzenlenen saldırılarda da 40'tan fazla çiftçinin hayatını kaybettiği bildirilmişti.

Olaylarla ilgili olarak, hayvanlarını otlatmak için eyaletin güneyine göç eden Fulanilerin, çiftçilerin hayvanlarını çalmaya çalıştığını ve kendilerine saldırdığını öne sürdüğü; ayrıca bazı silahlı çetelerin bu çatışmalardan yararlanarak saldırılar düzenleyip bölge halkını tehdit ettiği aktarılıyor.

Yetkililer ve güvenlik birimleri olaylarla ilgili soruşturma yürütürken, bölgedeki sivil halkın güvenliği ve insani yardıma erişimi konusunda acil önlemler gerektiğine dikkat çekiliyor.