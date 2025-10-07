Nijerya Senatosu: Yurt Dışında Hüküm Giyenlere 10 Yıl Pasaport Yasağı Tasarısını Onayladı

Nijerya Senatosu, yurt dışında hüküm giyenlere yönelik 10 yıl pasaport yasağını onayladı

Tasarı, uluslararası itibar ve caydırıcılık gerekçesiyle kabul edildi

Nijerya Senatosu, yurt dışında suç işleyerek hüküm giyen vatandaşların pasaportlarının 10 yıl süreyle askıya alınmasını öngören yasa tasarısını onayladı.

Tasarıyı sunan Kuzey Nijer Senatörü Abubakar Bello tarafından getirilen düzenleme, mevcut pasaport yasasında değişiklik yapılmasını kapsıyor. Düzenleme, yurt dışında suç işleyen Nijeryalıların pasaportlarının ceza sürelerinin tamamlanmasının ardından 10 yıl boyunca geri verilmemesini hedefliyor.

Tasarıyı savunan Senatör Onawo Ogwoshi, düzenlemenin ülkenin uluslararası itibarını korumak için "Pasaport bir zamanlar gururun sembolüyken şimdi itibarsızlaştırılmış durumda. Bu, ulusal bir acil durum haline geldi." sözleriyle savundu.

Senatörler, söz konusu düzenlemenin suçlara karşı caydırıcılık sağlayacağına ve Nijerya'nın uluslararası alanda hesap verebilirliğe bağlılığını göstereceğine dikkat çekti.

Onaylanan yasa tasarısı, Devlet Başkanı Bola Ahmed Tinubu'nun onayının ardından yürürlüğe girecek.