Nijerya Sokoto'da Tekne Faciası: 6 Ölü, 4 Kayıp

Nijerya'nın Sokoto Eyaletinde Tekne Faciası: 6 Ölü, 4 Kayıp

Nijerya'nın Sokoto eyaletinde, Garin-faji bölgesindeki nehirde yolcu taşıyan bir teknenin batması sonucu 6 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi kayboldu.

Olayın Detayları

Nijerya Eyalet Acil Durum Yönetim Ajansı Sokoto Eyalet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, kazada yerel dalgıçların müdahalesiyle 19 kişinin kurtarıldığı bildirildi. Açıklamada, olay yerinde yürütülen çalışmalarda yaşamını yitirenlerin sayısının 6 olarak kaydedildiği ve 4 kişinin halen kayıp olduğu belirtildi.

Kurtarma ve Arama Çalışmaları

Açıklamada, arama çalışmalarının sürdüğü vurgulanırken, arama kurtarma ekipleri ve yerel dalgıçların bölgedeki çalışmaları devam ediyor.

Arka Plan

Nijerya'da yağış sezonunda nehirler ve göllerde zaman zaman tekne faciaları yaşanıyor. Sokoto eyaletinde daha önce 17 Ağustos tarihinde meydana gelen bir başka kazada, yolcu teknesinin batması sonucu 40'tan fazla kişi kaybolmuştu.