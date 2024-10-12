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Nikaragua, İsrail ile Diplomatık İlişkilerini Kesti

Nikaragua, Filistin halkıyla dayanışma amacıyla İsrail ile diplomatik ilişkilerini sona erdirdi.

Yayın Tarihi: 12.10.2024 05:23
Güncelleme Tarihi: 12.10.2024 05:23
Nikaragua, İsrail ile Diplomatık İlişkilerini Kesti

Nikaragua'dan İsrail'e Keskin Cevap

Nikaragua hükümeti, Filistin halkına destek vermek amacıyla İsrail ile tüm diplomatik ilişkilerini kestiğini duyurdu. Bu önemli karar, Ulusal Meclis'in oy birliğiyle aldığı bir kararla hayata geçirildi.

İsrail’in Saldırılarına Tepki

Açıklamada, İsrail'in Filistin halkı üzerindeki saldırılarının yarattığı acılara dikkat çekilerek, "Nikaragua, yıkım ve barbarlığa maruz kalan Filistin halkı ve hükümetiyle daima dayanışma içinde olacaktır," ifadesine yer verildi.

Uluslararası Hukuka Vurgu

Nikaragua, uluslararası hukuk ve devletler arası ilişkileri düzenleyen sözleşmelere bağlı kalınarak bu kararın alındığını belirterek, "Filistin halkının yaşamına ve onuruna yönelik sürdürülen soykırımı, işgali ve kalıcı saldırganlığı kınıyoruz," ifadesini kullandı.

Ulusal Meclis'ten İkiyüzlülük Kınaması

Nikaragua Ulusal Meclisi, İsrail'in Filistin'e yönelik politikasını "soykırım, zulüm ve aşırı nefret" olarak nitelendirerek kınadı. Meclis, Devlet Başkanı Daniel Ortega’ya, İsrail hükümetiyle ilişkilerin kesilmesi çağrısında bulunmuş, İsrail hükümetini "insanlık düşmanı" ilan etmiştir.

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