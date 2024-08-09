Niloya'nın Yeni Bölümleri 11 Milyon İzlenmeyi Geçti

Niloya'nın Yeni Bölümleri İle Büyük Başarı

Ekranların sevilen yerli çizgi film karakteri Niloya, 23 Nisan'dan itibaren yayınlanan yeni bölümleriyle YouTube kanalında 11 milyondan fazla izlenme elde etti. Türkiye'nin ilk uzun soluklu yerli çizgi film karakteri olan Niloya, 6 milyona yaklaşan abone sayısı ile dikkat çekiyor.

Global İzneme ve Eğitim İçerikleri

Niloya, sadece Türkçe değil, İngilizce, İtalyanca, Portekizce, Arapça, İspanyolca gibi 13 farklı dilde izlenebilmekte. Çocuklar için hazırlanan yeni bölümlerde, doğal yaşam, hayvan sevgisi ve sorumluluk farkındalığı gibi eğitici mesajlar yer alıyor.

Çocukların Gelişimine Katkı

Psikologlar ve pedagogların iş birliğiyle oluşturulan bölümler, çocukların sosyal, duygusal ve zihinsel gelişimlerine katkıda bulunuyor. İzleyicilerine tasarruf, farklı bakış açıları geliştirme ve dayanışma gibi değerleri eğlenceli bir şekilde aktarıyor.

Kapsayıcı İçerikler

Niloya, işitme engelli çocuklar için yarattığı "Niloya İşaret Dili" kanalı ile içerikleri kapsayıcı hale getiriyor. Bu sayede, çocukların kelime dağarcıklarının gelişmesine katkıda bulunmayı hedefliyor.