Nilüfer Belediyesi NAYDEM’i Kurdu: Türkiye’nin İlk Apartman Yöneticileri Destek Merkezi

Nilüfer Belediyesi Türkiye’de bir ilke imza attı: NAYDEM açıldı

Nilüfer Belediyesi, apartman, site ve iş merkezi yöneticileri ile bu alanda çalışan emekçilere yönelik Türkiye’nin ilk destek merkezi olan Nilüfer Apartman Yöneticileri ve Emekçileri Destekleme Merkezi (NAYDEM)i hizmete açtı. Merkez, yöneticilerin karşılaştığı sorunlara çözüm üretmeyi ve bilgiye erişimi kolaylaştırmayı hedefliyor.

NAYDEM hangi hizmetleri sunuyor?

NAYDEM, ilçe sınırları içindeki yöneticilere ve onlara bağlı çalışan kapıcı, bahçıvan, görevli gibi tüm emekçilere ücretsiz hukuki, mali, teknik ve yönetsel destek sağlayacak. Merkez bünyesinde hukuk, finans, mühendislik ve sosyal bilimler alanlarından uzmanlar görev alacak; düzenli eğitimler ve etkinliklerle kapasite güçlendirilecek.

Hukuki dayanak ve kapsam

Merkez, yöneticilere 634 sayılı Kat Mülkiyeti Kanunu kapsamında hizmet verecek. Ayrıca toplantı yönetimi, iletişim becerileri, bütçeleme, kat mülkiyeti mevzuatı, enerji verimliliği ve iş güvenliği gibi konularda hem yüz yüze hem de çevrimiçi eğitimler düzenlenecek.

Başkan Şadi Özdemir’in açıklaması

Nilüfer Belediye Başkanı Şadi Özdemir NAYDEM’in Türkiye’de bir ilk olduğunu vurgulayarak şunları söyledi:

"İlklerin kenti Nilüfer’de yine örnek bir projeyi hayata geçiriyoruz. Apartman, site ve iş merkezi yöneticilerimiz artık yalnız değiller. Giderek karmaşıklaşan hukuki, teknik ve mali süreçlerde onlara destek olmak için NAYDEM’i kurduk. NAYDEM, Türkiye’de bir ilk. Yöneticilerimizin ve apartman görevlilerimizin bilgiye kolay erişmesini, doğru kararlar almasını sağlayacak. Hukuki danışmanlıktan iletişim eğitimlerine, enerji verimliliğinden muhasebeye kadar birçok konuda uzman ekibimiz her zaman yanlarında olacak. Nilüfer’de yaşamı ortak akılla birlikte yönetiyoruz. Çünkü biz inanıyoruz ki, her apartman, her site, bu kentin küçük birer yerel yönetimidir"

Nasıl başvurulur?

NAYDEM hizmetlerinden yararlanmak isteyenler, taleplerini Nilüfer Belediyesi’nin resmi web sitesi üzerindeki form aracılığıyla iletebilecek. Uzmanlar tarafından değerlendirilen taleplere en kısa sürede dönüş sağlanacak. Detaylı bilgi ve başvuru için: www.nilufer.bel.tr/naydem

