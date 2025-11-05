Nilüfer Belediyesi NAYDEM’i Kurdu: Türkiye’nin İlk Apartman Yöneticileri Destek Merkezi

Nilüfer Belediyesi, NAYDEM ile apartman, site ve iş merkezi yöneticileri ile emekçilere ücretsiz hukuki, mali, teknik ve yönetsel destek sunuyor.

Yayın Tarihi: 05.11.2025 10:58
Güncelleme Tarihi: 05.11.2025 10:58
Nilüfer Belediyesi NAYDEM’i Kurdu: Türkiye’nin İlk Apartman Yöneticileri Destek Merkezi

Nilüfer Belediyesi Türkiye’de bir ilke imza attı: NAYDEM açıldı

Nilüfer Belediyesi, apartman, site ve iş merkezi yöneticileri ile bu alanda çalışan emekçilere yönelik Türkiye’nin ilk destek merkezi olan Nilüfer Apartman Yöneticileri ve Emekçileri Destekleme Merkezi (NAYDEM)i hizmete açtı. Merkez, yöneticilerin karşılaştığı sorunlara çözüm üretmeyi ve bilgiye erişimi kolaylaştırmayı hedefliyor.

NAYDEM hangi hizmetleri sunuyor?

NAYDEM, ilçe sınırları içindeki yöneticilere ve onlara bağlı çalışan kapıcı, bahçıvan, görevli gibi tüm emekçilere ücretsiz hukuki, mali, teknik ve yönetsel destek sağlayacak. Merkez bünyesinde hukuk, finans, mühendislik ve sosyal bilimler alanlarından uzmanlar görev alacak; düzenli eğitimler ve etkinliklerle kapasite güçlendirilecek.

Hukuki dayanak ve kapsam

Merkez, yöneticilere 634 sayılı Kat Mülkiyeti Kanunu kapsamında hizmet verecek. Ayrıca toplantı yönetimi, iletişim becerileri, bütçeleme, kat mülkiyeti mevzuatı, enerji verimliliği ve iş güvenliği gibi konularda hem yüz yüze hem de çevrimiçi eğitimler düzenlenecek.

Başkan Şadi Özdemir’in açıklaması

Nilüfer Belediye Başkanı Şadi Özdemir NAYDEM’in Türkiye’de bir ilk olduğunu vurgulayarak şunları söyledi:

"İlklerin kenti Nilüfer’de yine örnek bir projeyi hayata geçiriyoruz. Apartman, site ve iş merkezi yöneticilerimiz artık yalnız değiller. Giderek karmaşıklaşan hukuki, teknik ve mali süreçlerde onlara destek olmak için NAYDEM’i kurduk. NAYDEM, Türkiye’de bir ilk. Yöneticilerimizin ve apartman görevlilerimizin bilgiye kolay erişmesini, doğru kararlar almasını sağlayacak. Hukuki danışmanlıktan iletişim eğitimlerine, enerji verimliliğinden muhasebeye kadar birçok konuda uzman ekibimiz her zaman yanlarında olacak. Nilüfer’de yaşamı ortak akılla birlikte yönetiyoruz. Çünkü biz inanıyoruz ki, her apartman, her site, bu kentin küçük birer yerel yönetimidir"

Nasıl başvurulur?

NAYDEM hizmetlerinden yararlanmak isteyenler, taleplerini Nilüfer Belediyesi’nin resmi web sitesi üzerindeki form aracılığıyla iletebilecek. Uzmanlar tarafından değerlendirilen taleplere en kısa sürede dönüş sağlanacak. Detaylı bilgi ve başvuru için: www.nilufer.bel.tr/naydem

NİLÜFER BELEDİYESİ, TÜRKİYE’DE BİR İLKE İMZA ATARAK APARTMAN, SİTE VE İŞ MERKEZİ YÖNETİCİLERİ İLE...

NİLÜFER BELEDİYESİ, TÜRKİYE’DE BİR İLKE İMZA ATARAK APARTMAN, SİTE VE İŞ MERKEZİ YÖNETİCİLERİ İLE BU ALANLARDA ÇALIŞAN EMEKÇİLER İÇİN ÖZEL BİR DESTEK MERKEZİ KURDU.

NİLÜFER BELEDİYESİ, TÜRKİYE’DE BİR İLKE İMZA ATARAK APARTMAN, SİTE VE İŞ MERKEZİ YÖNETİCİLERİ İLE...

İLGİLİ HABERLER

Staj ve Çıraklık Sigortası TBMM'de: Emeklilik Başlangıcı Sayılacak mı?

Antalya'da Ücretsiz Bebek Maması: 'Halk Mama' Binlerce Aileye Destek

TBB Açıkladı: Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi 2026 Ara Güncelleme

Elektrik Faturasında Yeni Dönem: Devlet Desteği 2026'da Değişiyor

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Çorlu'da Bıçaklı Saldırı: N.E. Tutuklandı
2
Hazar Gölü'nde 6’ncısı Yapılan Temizlik: 10 Ton Çöp Toplandı
3
Şişli'de Bakımevi İddiası: 79 Yaşındaki Aynur Karagöz’ün 2 Valizinden Yüklü Para Çıktı
4
Kayseri'de 115 Milyon TL'lik Paleontoloji Müzesi: 7,7 Milyon Yıllık Fosiller Sergilenecek
5
Kayseri'de Zincirleme Trafik Kazası: 5 Araç Çarpıştı, 5 Yaralı
6
Manavgat'ta motosiklet kazası: Navigasyona bakan araca arkadan çarpma
7
Hasan ve Selim İmamoğlu’nun Emniyetteki İfadesi Başladı

Elektrik Faturasında Yeni Dönem: Devlet Desteği 2026'da Değişiyor

Staj ve Çıraklık Sigortası TBMM'de: Emeklilik Başlangıcı Sayılacak mı?

İtfaiye Eri Alımı: KPSS 60 ile Bursa ve Eleşkirt’te Toplam 201 Yeni Kadro

Resmi Gazete Onayladı: ATV'lerde Kask, Gözlük ve Eldiven Zorunluluğu

Muazzez Abacı Öldü mü? Yoğun Bakımda Sağlık Durumu

MEB 2025 Kasım Ara Tatili Tarihleri: Ara Tatil Bu Hafta mı Başlıyor?

Antalya'da Ücretsiz Bebek Maması: 'Halk Mama' Binlerce Aileye Destek

SSK ve Bağ-Kur Emeklilerine Ocak Zammı Garantisi: 4 Aylık Enflasyon %10,25

TOKİ 500 Bin Konut Ankara: 30.823 Konutun İlçe Dağılımı ve Başvuru Tarihleri

TBB Açıkladı: Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi 2026 Ara Güncelleme

İzmir'e 21 Bin 20 TOKİ Konutu: İlçeler, Fiyatlar ve Başvuru Takvimi

Papara Para İadesi Ne Zaman Yapılacak? TCMB Takvimi ve Hesaplara Bakiye Geçiş