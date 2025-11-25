Nilüfer Belediyesi'nden Öğretmenlere Vefa — 24 Kasım

Nilüfer Belediyesi'nden öğretmenlere vefa

Nilüfer Belediyesi, 24 Kasım Öğretmenler Günü kapsamında eğitimcilere vefa gösterdi. Belediyeye bağlı öğretmenlere yönelik düzenlenen yemek, Nilbel Sosyal Tesisleri’nde gerçekleştirildi ve gecede hem teşekkür hem de kutlama mesajları paylaşıldı.

Programa Nilüfer Belediye Başkanı Şadi Özdemir, başkan yardımcıları Okan Şahin ve Bukle Erman, meclis üyeleri, NİLSADER Yönetim Kurulu Başkanı İrfan Yalçın, Nilbel A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Mart, NİLKOOP Başkanı Süleyman Ayyılmaz ile çok sayıda öğretmen katıldı.

Başkan Şadi Özdemir konuşmasında öğretmenlerin toplumdaki rolüne vurgu yaparak, "Ben şiiri çok severim; çünkü şiir sözü kalbe taşır. Ama bugün biliyorum ki; Nilüfer’in gerçek şiirini yazan sizlersiniz. Hepiniz, Nilüfer’de büyüyen bir çocuğun yolunu sessizce, sabırla, sevgiyle aydınlatıyorsunuz. Biz şehir kuruyoruz; ama geleceği kuran sizsiniz. Biz yollar yapıyoruz; ama yolu gösteren sizsiniz. Tahtaya yazdığınız bir harf, bir çocuğun hayatının yönünü değiştiriyor" sözleriyle teşekkür etti.

Özdemir, ayrıca Başöğretmen Mustafa Kemal Atatürk’ü anarak "Milletleri kurtaranlar yalnız ve ancak öğretmenlerdir" sözünü hatırlattı ve öğretmenleri Cumhuriyetin emanetini taşıyan aydınlık neslin mimarları olarak nitelendirdi.

Gecede sahne alan Grup İmece, seslendirdiği şarkılarla öğretmenlere keyifli anlar yaşattı.

Emekli öğretmenler unutulmadı

Nilüfer Belediyesi, görevdeki öğretmenlerin yanı sıra emekli eğitimcilere de özel ilgi gösterdi. Olgun Gençlik Merkezi gönüllüleri ile İnci ve Taner Altınmakas, İzzet Şadi Sayarel huzurevleri ve Alzheimer Hasta Konuk Evi’nde kalan emekli öğretmenler ziyaret edilerek Öğretmenler Günü kutlandı.

