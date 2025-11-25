Nilüfer Belediyesi'nden Öğretmenlere Vefa — 24 Kasım

Nilüfer Belediyesi, 24 Kasım Öğretmenler Günü'nde düzenlediği yemekte eğitimcilere teşekkür etti; Başkan Şadi Özdemir konuştu, Grup İmece sahne aldı, emekli öğretmenler ziyaret edildi.

Yayın Tarihi: 25.11.2025 11:46
Güncelleme Tarihi: 25.11.2025 11:46
Nilüfer Belediyesi'nden Öğretmenlere Vefa — 24 Kasım

Nilüfer Belediyesi'nden öğretmenlere vefa

Nilüfer Belediyesi, 24 Kasım Öğretmenler Günü kapsamında eğitimcilere vefa gösterdi. Belediyeye bağlı öğretmenlere yönelik düzenlenen yemek, Nilbel Sosyal Tesisleri’nde gerçekleştirildi ve gecede hem teşekkür hem de kutlama mesajları paylaşıldı.

Programa Nilüfer Belediye Başkanı Şadi Özdemir, başkan yardımcıları Okan Şahin ve Bukle Erman, meclis üyeleri, NİLSADER Yönetim Kurulu Başkanı İrfan Yalçın, Nilbel A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Mart, NİLKOOP Başkanı Süleyman Ayyılmaz ile çok sayıda öğretmen katıldı.

Başkan Şadi Özdemir konuşmasında öğretmenlerin toplumdaki rolüne vurgu yaparak, "Ben şiiri çok severim; çünkü şiir sözü kalbe taşır. Ama bugün biliyorum ki; Nilüfer’in gerçek şiirini yazan sizlersiniz. Hepiniz, Nilüfer’de büyüyen bir çocuğun yolunu sessizce, sabırla, sevgiyle aydınlatıyorsunuz. Biz şehir kuruyoruz; ama geleceği kuran sizsiniz. Biz yollar yapıyoruz; ama yolu gösteren sizsiniz. Tahtaya yazdığınız bir harf, bir çocuğun hayatının yönünü değiştiriyor" sözleriyle teşekkür etti.

Özdemir, ayrıca Başöğretmen Mustafa Kemal Atatürk’ü anarak "Milletleri kurtaranlar yalnız ve ancak öğretmenlerdir" sözünü hatırlattı ve öğretmenleri Cumhuriyetin emanetini taşıyan aydınlık neslin mimarları olarak nitelendirdi.

Gecede sahne alan Grup İmece, seslendirdiği şarkılarla öğretmenlere keyifli anlar yaşattı.

Emekli öğretmenler unutulmadı

Nilüfer Belediyesi, görevdeki öğretmenlerin yanı sıra emekli eğitimcilere de özel ilgi gösterdi. Olgun Gençlik Merkezi gönüllüleri ile İnci ve Taner Altınmakas, İzzet Şadi Sayarel huzurevleri ve Alzheimer Hasta Konuk Evi’nde kalan emekli öğretmenler ziyaret edilerek Öğretmenler Günü kutlandı.

NİLÜFER BELEDİYESİ, 24 KASIM ÖĞRETMENLER GÜNÜ’NDE EĞİTİMCİLERİ YALNIZ BIRAKMADI.

NİLÜFER BELEDİYESİ, 24 KASIM ÖĞRETMENLER GÜNÜ’NDE EĞİTİMCİLERİ YALNIZ BIRAKMADI.

NİLÜFER BELEDİYESİ, 24 KASIM ÖĞRETMENLER GÜNÜ’NDE EĞİTİMCİLERİ YALNIZ BIRAKMADI.

İLGİLİ HABERLER

Bakan Tekin: Lise Süresi Kısalacak mı? 'İngiltere Modeli' İşaret Edildi

Hurda Teşviki ve ÖTV İndirimi: 16 Yaş Üstü Araç Sahiplerine ÖTV'siz, Faizsiz Fırsat

Emeklilikte 'Çifte Maaş' Dönemi Sona Eriyor: 1 Ekim 2008 Uyarısı

TOKİ'den Dev Hamle: 500 Bin Konutun İl ve İlçe Dağılımı Netleşti

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Doğalgaz aboneliği olanlar dikkat! Bunu yapmayan 10.000 TL ceza ödeyecek
2
Erzurum İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nden 24 Kasım'a Özel Duygusal Kısa Film
3
25 Kasım: Saliha Demirer — Kadınların Güçlendirilmesi Şiddetle Mücadelenin Temeli
4
Çavuşoğlu: Kadına Yönelik Şiddet Dünyanın Ortak Meselesidir
5
Başkan İbrahim Gül'ün Acı Günü: Annesi Sabahat Bayraktar Gül Uğurlandı
6
Kahramanmaraş’ta 6 Şubat Depremi: Ağır Hasarlı Binaların Yıkımı Sona Yaklaştı
7
Sakarya'da Şaşırtan Gösteri: Operatör Kurtarıcının Üzerine 3 Çekici Yükledi

Bakan Tekin: Lise Süresi Kısalacak mı? 'İngiltere Modeli' İşaret Edildi

TOKİ'den Dev Hamle: 500 Bin Konutun İl ve İlçe Dağılımı Netleşti

Fatih Ürek'in Sağlık Durumu: Hastaneden Son Açıklama

Uzak Şehir Bu Akşam Var mı? 24 Kasım 2025 Kanal D'de Yeni Bölüm

Motorin İndirimi: Salı Gecesi Litreye 2,44 TL — 50 Litrede 110 TL Kazanç

En Düşük Emekli Maaşı 22.104 TL Olmalı: Tüm Emekliler Derneği'nden Bayram İkramiyesine Zam Talebi

Emeklilikte 'Çifte Maaş' Dönemi Sona Eriyor: 1 Ekim 2008 Uyarısı

Elektrik Faturasında Devlet Desteği Sona Eriyor: 286 TL Ödeyene Yüzde 128 Zam

İstanbul'a Kar Ne Zaman Yağacak? 5-6 Şubat İşaret Edildi

Kral Kaybederse Final Tarihi Belli Oldu: 'Son 3 Bölüm' Açıklaması

Bakan Işıkhan İzmir'de 2025 Asgari Ücret Takvimini ve Formülünü Açıkladı

Hurda Teşviki ve ÖTV İndirimi: 16 Yaş Üstü Araç Sahiplerine ÖTV'siz, Faizsiz Fırsat