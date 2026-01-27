Nilüfer'de Çocuklar 'Sorumluluk'u Felsefe ile Keşfetti

Nilüfer Belediyesi'nin 'Çocuklar İçin Felsefe' atölyesinde öğrenciler, Seda Aksu eşliğinde hak, adalet ve sorumluluk kavramlarını tartıştı.

Yayın Tarihi: 27.01.2026 16:26
Güncelleme Tarihi: 27.01.2026 16:26
Nilüfer Belediyesi tarafından düzenlenen "Çocuklar İçin Felsefe" atölyesi, yarıyıl tatilinde Misi'deki Çocuk Kütüphanesi'nde gerçekleştirildi. Etkinlikte öğrenciler, eğitmen Seda Aksu yürütücülüğünde hak, adalet ve sorumluluk kavramlarını kendi pencerelerinden ele aldı.

Felsefeyi soru sorma sanatıyla tanıdılar

"Meraklı Fikirler Buluşuyor. Sorumluluk Üzerine" başlıklı atölyede çocuklar, pasif dinleyici olarak değil aktif katılımcı olarak yer aldı. Seda Aksu, felsefeyi Türkçe derslerindeki "5N1K" sorusuna benzeterek uygulamalı örneklerle anlattı. Aksu'nun sözleri şöyleydi: "Bir ihtiyaçtan yola çıkarak soru üretiyoruz. Soru doğdukça merak ediyor, merak ettikçe öğrenmeye başlıyoruz. Farklı düşünceler hep bu merak sayesinde ortaya çıkıyor".

"Ödevsiz bir gezegen" tartışması

Atölyenin en çarpıcı anlarından biri, çocuklara yöneltilen "Ödevsiz bir gezegen hayal edin, orası nasıl bir yer olurdu" sorusu oldu. Katılımcılar, sorumluluğun sadece okul ödevleri veya odayı toplamak olmadığını; toplum düzenini koruyan bir bilinç olduğunu tartıştı. Çocuklar, sorumluluk bilincinin olmadığı bir dünyada kaos yaşanacağı sonucunda birleşti.

Aksu, sinemada filmi yarıda bırakıp giden bir makinist ve otelde odasını başkasına veren bir işletmeci örnekleriyle çocuklara empati kurdurdu. Tartışma sonunda çocuklar, "Herkesin istediğini yaptığı, sorumlulukların olmadığı bir dünyada hakların korunamayacağı ve karmaşanın hakim olacağı" görüşünde birleşti.

Zorbalık, adalet ve vicdan üzerine

Etkinlikte günümüzün önemli sorunlarından olan akran zorbalığı ve siber zorbalık gibi konular konuşuldu. Fiziksel özelliklerle dalga geçilmesinden dijital dünyadaki saldırılara kadar pek çok örnek ele alındı; çocuklar yasaların ve kuralların huzur için gerekliliğini vurguladı. Katılımcılar, "Büyük balığın küçük balığı yediği" bir düzen yerine, yasaların güvence olduğu adil bir düzenin önemini benimsedi.

Atölyede ayrıca dahili motivasyon ve vicdan kavramları tartışıldı. Seda Aksu, vicdanı "Gece mahkemesi"ne benzeterek şunları ifade etti: "Gece mahkemesi dediğimiz şey aslında vicdanımızdır. Eğer gün içerisindeki sorumluluklarımızı yerine getirmediysek, birinin hakkını yediysek o akşam uykuya geçmekte zorlanırız. Haklarımız ve ödevlerimiz aslında bizim özgürlüğümüzün bekçileridir."

Etkinlik, çocukların tartışmalarını yazı ve resimlerle kağıda dökmesiyle ve keyifli anlarla sona erdi.

