Nilüfer'de Deprem Tatbikatı: TAMP ile Koordinasyon Testi

Nilüfer'de deprem tatbikatı: TAMP ile koordinasyon sınandı

Türkiye Afet Müdahale Planı (TAMP) kapsamında Bursa'da düzenlenen deprem tatbikatını yerinde takip eden Nilüfer Belediye Başkanı Şadi Özdemir, çalışmaları inceledi. Tatbikat, Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı tarafından, Bursa Valiliği başkanlığında gerçekleştirildi.

Tatbikat ve sahadaki uygulamalar

Nilüfer İlçe Afet ve Acil Durum Yönetim Merkezi'nde yapılan takipte Başkan Özdemir, Nilüfer Kaymakamı Murat Süzen ile birlikte çalışmaları izledi. Tatbikat, Gemlik merkezli 6,7 büyüklüğünde bir deprem senaryosu üzerine kuruldu ve Nilüfer Belediyesi zabıta ekipleri sahada tarama ve tespit görevleri yürüttü.

Başkan Özdemir'in değerlendirmesi

Şadi Özdemir uygulama sonrası şunları söyledi: "Afetlere karşı daha güçlü bir koordinasyon ve hızlı müdahale için tüm paydaşlarla kararlılıkla çalışacağız". Özdemir, Bursa'nın bir deprem kenti olduğunun sürekli hatırlanması gerektiğini, ilk saatlerde doğru koordinasyon ve hızlı müdahalenin yaşanacak karmaşayı ortadan kaldırdığını vurguladı.

Nilüfer'in hazırlıkları

Özdemir, Nilüfer Belediyesi olarak riskleri en aza indirmek ve müdahale süreçlerini hızlandırmak için planlamaların titizlikle sürdüğünü belirtti. Tatbikat, kurumlar arası koordinasyonun güçlendirilmesi ve saha uygulamalarının test edilmesi amacıyla gerçekleştirildi.

TÜRKİYE AFET MÜDAHALE PLANI (TAMP) KAPSAMINDA BURSA’DA DÜZENLENEN DEPREM TATBİKATINA KATILARAK, ÇALIŞMALARI YERİNDE TAKİP EDEN NİLÜFER BELEDİYE BAŞKANI ŞADİ ÖZDEMİR, "AFETLERE KARŞI DAHA GÜÇLÜ BİR KOORDİNASYON VE HIZLI MÜDAHALE İÇİN TÜM PAYDAŞLARLA KARARLILIKLA ÇALIŞACAĞIZ" DEDİ. GÖKÇİN ÖDÜL/BURSA-İHA