Nilüfer'de Deprem Tatbikatı: TAMP ile Koordinasyon Testi

Nilüfer'de TAMP kapsamında düzenlenen deprem tatbikatında Başkan Şadi Özdemir ve Kaymakam Murat Süzen çalışmaları izledi; zabıta ekipleri sahada tarama yaptı.

Yayın Tarihi: 12.01.2026 15:09
Güncelleme Tarihi: 12.01.2026 15:09
Nilüfer'de Deprem Tatbikatı: TAMP ile Koordinasyon Testi

Nilüfer'de deprem tatbikatı: TAMP ile koordinasyon sınandı

Türkiye Afet Müdahale Planı (TAMP) kapsamında Bursa'da düzenlenen deprem tatbikatını yerinde takip eden Nilüfer Belediye Başkanı Şadi Özdemir, çalışmaları inceledi. Tatbikat, Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı tarafından, Bursa Valiliği başkanlığında gerçekleştirildi.

Tatbikat ve sahadaki uygulamalar

Nilüfer İlçe Afet ve Acil Durum Yönetim Merkezi'nde yapılan takipte Başkan Özdemir, Nilüfer Kaymakamı Murat Süzen ile birlikte çalışmaları izledi. Tatbikat, Gemlik merkezli 6,7 büyüklüğünde bir deprem senaryosu üzerine kuruldu ve Nilüfer Belediyesi zabıta ekipleri sahada tarama ve tespit görevleri yürüttü.

Başkan Özdemir'in değerlendirmesi

Şadi Özdemir uygulama sonrası şunları söyledi: "Afetlere karşı daha güçlü bir koordinasyon ve hızlı müdahale için tüm paydaşlarla kararlılıkla çalışacağız". Özdemir, Bursa'nın bir deprem kenti olduğunun sürekli hatırlanması gerektiğini, ilk saatlerde doğru koordinasyon ve hızlı müdahalenin yaşanacak karmaşayı ortadan kaldırdığını vurguladı.

Nilüfer'in hazırlıkları

Özdemir, Nilüfer Belediyesi olarak riskleri en aza indirmek ve müdahale süreçlerini hızlandırmak için planlamaların titizlikle sürdüğünü belirtti. Tatbikat, kurumlar arası koordinasyonun güçlendirilmesi ve saha uygulamalarının test edilmesi amacıyla gerçekleştirildi.

TÜRKİYE AFET MÜDAHALE PLANI (TAMP) KAPSAMINDA BURSA’DA DÜZENLENEN DEPREM TATBİKATINA KATILARAK...

TÜRKİYE AFET MÜDAHALE PLANI (TAMP) KAPSAMINDA BURSA’DA DÜZENLENEN DEPREM TATBİKATINA KATILARAK, ÇALIŞMALARI YERİNDE TAKİP EDEN NİLÜFER BELEDİYE BAŞKANI ŞADİ ÖZDEMİR, "AFETLERE KARŞI DAHA GÜÇLÜ BİR KOORDİNASYON VE HIZLI MÜDAHALE İÇİN TÜM PAYDAŞLARLA KARARLILIKLA ÇALIŞACAĞIZ" DEDİ. GÖKÇİN ÖDÜL/BURSA-İHA

TÜRKİYE AFET MÜDAHALE PLANI (TAMP) KAPSAMINDA BURSA’DA DÜZENLENEN DEPREM TATBİKATINA KATILARAK...

Yazar
EDİTÖR

Sinan Bekiroğlu

6 yıllık deneyimli "Shift Şefi". Gece vardiyasında sitenin manşet yönetiminden sorumludur. Olası bir deprem, kaza veya ani gelişmede tüm ekibi koordine edene kadar gemiyi yüzdürür.

İLGİLİ HABERLER

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Gaziantep’te bin 300 kilo sağlıksız sakatat ele geçirildi: Ruhsatsız iş yeri kapatıldı
2
Nilüfer'de Deprem Tatbikatı: TAMP ile Koordinasyon Testi
3
Sason'da Karla Kaplı Mezrada Zamanla Yarış: 63 Yaşındaki Hasta Kızakla Hastaneye Ulaştırıldı
4
Sinop’ta Kamu Yatırımları ve Kentsel Gelişim: Maviş’ten Son Durum
5
Yatağan Millet Bahçesi Yakında Hizmete Açılıyor
6
Denizli'de yemek borusu kanseri hastasına mideden yeni yemek borusu yapıldı
7
Efeler'de 4 Milyon TL'lik Kanalizasyon Yatırımı — Çerçioğlu'nun Altyapı Hamlesi

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları