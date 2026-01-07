Nilüfer'de Enerji Bilinci Artıyor

Belediye kreşleri ve kadın-çocuk akademilerinde eğitimler sürüyor

Nilüfer Belediyesi, Enerji Verimliliği Haftası kapsamında bünyesindeki kreşlerde ve kadın çocuk akademilerinde kapsamlı enerji verimliliği eğitimleri başlattı.

Etkinliklerle amaç, çevre bilinci kazandırmak ve tasarruf farkındalığını artırmak. Eğitimler ilk olarak Çalı Kadın ve Çocuk Akademisi ile Kerem Özdilek Kreş ve Gündüz Bakımevi'nde gerçekleştirildi.

Programda, evdeki elektronik cihazların verimli kullanımı ve enerji tasarrufu yöntemleri paylaşılırken, israfın önlenmesi ve iklim değişikliğiyle mücadele gibi konular da ele alındı.

Çocukların öğrenme sürecini keyifli hale getirmek için konuyla ilgili boyama etkinlikleri düzenlendi ve tüm katılımcı miniklere günün anısı olarak kalem kutusu hediye edildi.

Eğitimler, aynı zamanda Nilüfer Belediyesi bünyesindeki Burak Berk, Çamlıca ve Ferhat Bakgör kreş ve gündüz bakımevleri ile Kızılcıklı Mahallesi Kadın Çocuk Akademisi'nde de devam edecek.

