Nilüfer’de Kaçak Yapılara Geçit Yok: 3 İş Yeri Yıkıldı

Nilüfer Belediyesi, Çalı ve Akçalar'da toplam bin 570 metrekarelik alana kurulu 3 kaçak iş yerini yıkarak kullanılamaz hale getirdi.

Yayın Tarihi: 01.12.2025 16:49
Güncelleme Tarihi: 01.12.2025 16:49
Tavizsiz müdahale, yasal süreç tamamlandı

Nilüfer Belediyesi yıkım ekipleri, Çalı ve Akçalar Mahallelerinde toplam bin 570 metrekarelik alana kurulu 3 iş yerini yıkarak, kullanılamaz hale getirdi.

Belediye, kent estetiğini bozan kaçak yapılarla mücadelesini tavizsiz sürdürüyor. Saha çalışmaları ve vatandaş ihbarlarının değerlendirilmesinin ardından, ilgili iş yerleri için yürütülen yasal süreç ve tebligatlar tamamlanarak müdahale gerçekleştirildi.

İlk olarak Çalı Mahallesi'ndeki iki farklı işletmede yıkım yapıldı. Bunlardan biri 600 metrekarelik iş yeri kısmen yıkılırken, diğer 270 metrekarelik işletme tamamen yıkılarak kullanılamaz hale getirildi.

Çalı'daki işlemlerin tamamlanmasının ardından ekipler Akçalar Mahallesi'ne geçerek, burada bulunan 700 metrekarelik iş yerini kısmen yıkarak aynı şekilde kullanılamaz duruma getirdi.

Nilüfer Belediyesi, yasal çerçevede yürütülen bu uygulamalarla kent görünümünü korumaya ve kaçak yapılaşmayla mücadeleye devam edeceğini belirtti.

