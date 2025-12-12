Nilüfer'de Otobüste Satırlı Saldırı: Yolcular Korku Dolu Anlar Yaşadı

Olayın Detayları

Bursa'nın Nilüfer ilçesi Çalı Mahallesi'nde bir otobüste başlayan tartışma kısa sürede büyüdü. İki yolcu arasında alevlenen münakaşa, taraflardan birinin saldırıya dönüşen davranışıyla kontrolden çıktı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine şahıslardan biri otobüsün içine satırla saldırdı ve tartıştığı kişinin üzerine savurdu. Ciddi yaralanmaktan kıl payı kurtulan kişi ile otobüsteki diğer yolcular büyük panik yaşadı.

Olay sırasında yaşanan korku dolu anlar anbean kameraya yansıdı. Görüntülerde, otobüsteki yolcuların kaçıştığı ve arbedenin büyüdüğü anlar görülüyor.

Yetkililer ve sağlık ekiplerinin müdahalesine ilişkin resmi bir açıklama henüz paylaşılmadı. Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü belirtiliyor.

NİLÜFER İLÇESİNDE OTOBÜSTE TARTIŞMAYA BAŞLAYAN TARTIŞMA KAVGAYA DÖNÜNCE, TARAFLARDAN BİRİ OTOBÜSÜ SATIRLA BASTI