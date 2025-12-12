DOLAR
Nilüfer'de Otobüste Satırlı Saldırı: Yolcular Korku Dolu Anlar Yaşadı

Bursa'nın Nilüfer ilçesi Çalı Mahallesi'nde çıkan kavgada bir kişi otobüsü satırla bastı; yolcular panik yaşadı ve olay kameraya yansıdı.

Yayın Tarihi: 12.12.2025 12:42
Güncelleme Tarihi: 12.12.2025 12:44
Olayın Detayları

Bursa'nın Nilüfer ilçesi Çalı Mahallesi'nde bir otobüste başlayan tartışma kısa sürede büyüdü. İki yolcu arasında alevlenen münakaşa, taraflardan birinin saldırıya dönüşen davranışıyla kontrolden çıktı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine şahıslardan biri otobüsün içine satırla saldırdı ve tartıştığı kişinin üzerine savurdu. Ciddi yaralanmaktan kıl payı kurtulan kişi ile otobüsteki diğer yolcular büyük panik yaşadı.

Olay sırasında yaşanan korku dolu anlar anbean kameraya yansıdı. Görüntülerde, otobüsteki yolcuların kaçıştığı ve arbedenin büyüdüğü anlar görülüyor.

Yetkililer ve sağlık ekiplerinin müdahalesine ilişkin resmi bir açıklama henüz paylaşılmadı. Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü belirtiliyor.

