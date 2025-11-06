Nilüfer-Stara Zagora İşbirliği: Yatırım ve Kültür Öne Çıktı

Başkan Şadi Özdemir, üst düzey Stara Zagora heyetini Halk Evi'nde kabul etti

Nilüfer Belediye Başkanı Şadi Özdemir, Bulgaristan’ın önemli sanayi ve ticaret merkezlerinden Stara Zagora kentinden gelen üst düzey bir heyeti Halk Evi’ndeki makamında ağırladı. Görüşmede iki kent arasında gelecekteki ekonomik, sosyal ve kültürel iş birliği fırsatları ele alındı.

Ziyarette Stara Zagora Belediyesini temsilen Başkan Yardımcısı Veni Petrova ve Belediye Genel Sekreteri Nikolay Dikov, Stara Zagora Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Oleg Stoilov, Yönetim Kurulu Üyesi ve Türkiye Masası Sorumlusu İsmet Çavuşoğlu ile Türkiye Masası Koordinatörü Mefküre Karaalioğlu yer aldı. Heyete, RUMELİSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Murat Evke de eşlik etti.

Başkan Şadi Özdemir, ilçede çok sayıda Balkan kökenli hemşehrinin yaşadığını hatırlatarak bu camianın etkin, üretken ve verimli yapısının Nilüfer’e büyük katkı sağladığını vurguladı. Kültür, sanayi ve çalışma disiplini alanlarında Balkan kökenli yurttaşların önemli bir değer oluşturduğunu belirtti ve ortak kültürel geçmişin iki kent arasında güçlü bağlar kurabileceğini söyledi.

Özdemir, Bulgaristan’da yatırım yapmanın Türk yatırımcılar açısından avantajlarına dikkat çekerek bu avantajları Avrupa Birliği üyeliği, gelişmiş altyapı imkanları, enerji imkanları ve üniversite iş birlikleri şeklinde sıraladı.

Nilüfer’de bulunan altı organize sanayi bölgesinin tam kapasiteyle çalıştığını belirten Özdemir, yatırım konusunda güçlü adımlar atılabileceğini vurgulayarak, "İyi bir iletişim yönetimi ve hükümet desteği ile yatırım alanında güçlü adımlar atılabilir" ifadelerini kullandı.

Stara Zagora Belediye Başkan Yardımcısı Veni Petrova ise Nilüfer’de bulunmaktan memnuniyet duyduğunu belirterek iki kent arasındaki ticari ve sosyal ilişkileri geliştirmeyi hedeflediklerini söyledi. Petrova, Stara Zagora’nın tarihi, turistik, ekonomik ve sosyal yapısı hakkında bilgi vererek, "Bizim ümidimiz, Avrupa’da üretim ve iş yapmak isteyen firmalara yer vermek. Bu nedenle ticaret ve sanayi odası ile birlikte geldik. Ayrıca iki belediye iş birliği ve sosyal faaliyetlerle çok güzel projeler yapabiliriz. Sizi ekibinizle birlikte kentimize bekliyoruz" dedi.

Stara Zagora Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Oleg Stoilov sıcak karşılamadan dolayı teşekkür ederken; RUMELİSİAD Başkanı Murat Evke ekonomik ve kültürel ilişkilerin güçlendirilmesi yönünde ciddi çalışmalar yürüttüklerini ifade etti.

NİLÜFER BELEDİYE BAŞKANI ŞADİ ÖZDEMİR, BULGARİSTAN’IN ÖNEMLİ SANAYİ VE TİCARET MERKEZLERİNDEN STARA ZAGORA KENTİNDEN GELEN ÜST DÜZEY HEYETİ, HALK EVİ’NDE AĞIRLADI