Nizip'te Eşi Tarafından Bıçaklanan Kadın Gaziantep'te Yaşamını Yitirdi

Olayın Detayları

Gaziantep'in Nizip ilçesinde, eşi tarafından bıçaklanan bir kadın tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Menderes Mahallesinde 10 Ağustos'ta eşi İbrahim A. (64) tarafından bıçaklı saldırıya uğrayarak ağır yaralanan Ayten A. (67), ilk müdahalenin ardından sevk edildiği Şehitkamil Devlet Hastanesi'nde yaşamını yitirdi.

Cenazesi, Adli Tıp Kurumu'nda yapılan otopsinin ardından yakınlarına teslim edildi.

İlk Müdahale ve Soruşturma

Olay sonrası şüpheli İbrahim A., 112 Acil Çağrı Merkezi'ni aradı. Sağlık ekipleri, yaralı Ayten A.'yı ilçedeki bir özel hastaneye kaldırdı; burada yapılan ilk müdahalenin ardından Gaziantep'teki Şehitkamil Devlet Hastanesi'ne sevk edildi.

Soruşturma kapsamında şüpheli İbrahim A., çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.