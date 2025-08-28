DOLAR
Nizip'te Eşi Tarafından Bıçaklanan Kadın Gaziantep'te Yaşamını Yitirdi

Nizip'te 10 Ağustos'ta eşi tarafından ağır yaralanan Ayten A. (67), tedavi gördüğü Şehitkamil Devlet Hastanesi'nde hayatını kaybetti; şüpheli tutuklandı.

Yayın Tarihi: 28.08.2025 13:54
Güncelleme Tarihi: 28.08.2025 13:54
Olayın Detayları

Gaziantep'in Nizip ilçesinde, eşi tarafından bıçaklanan bir kadın tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Menderes Mahallesinde 10 Ağustos'ta eşi İbrahim A. (64) tarafından bıçaklı saldırıya uğrayarak ağır yaralanan Ayten A. (67), ilk müdahalenin ardından sevk edildiği Şehitkamil Devlet Hastanesi'nde yaşamını yitirdi.

Cenazesi, Adli Tıp Kurumu'nda yapılan otopsinin ardından yakınlarına teslim edildi.

İlk Müdahale ve Soruşturma

Olay sonrası şüpheli İbrahim A., 112 Acil Çağrı Merkezi'ni aradı. Sağlık ekipleri, yaralı Ayten A.'yı ilçedeki bir özel hastaneye kaldırdı; burada yapılan ilk müdahalenin ardından Gaziantep'teki Şehitkamil Devlet Hastanesi'ne sevk edildi.

Soruşturma kapsamında şüpheli İbrahim A., çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

