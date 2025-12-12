DOLAR
Nizip’te hademe 6 yaşındaki öğrenciyi bıçakladı

Gaziantep'in Nizip ilçesinde hademe R.Y.'nin tartışma sırasında 6 yaşındaki Efecan B.'yi bıçakladığı, çocuğun tedavi altında olduğu ve şüphelinin tutuklandığı bildirildi.

Yayın Tarihi: 12.12.2025 15:56
Güncelleme Tarihi: 12.12.2025 17:03
10 Aralık 2025 - Fıstık Kent Mahallesi

Gaziantep’in Nizip ilçesinde bir okulda görevli hademe ile öğrenci arasında çıkan tartışma kavgaya dönüştü. İddiaya göre, okulda hademe olarak çalışan R.Y. ile öğrenci arasında başlayan sözlü münakaşa kısa sürede büyüdü.

Kavga sırasında hademe tarafından bıçağın kullanıldığı ve 6 yaşındaki Efecan B.'nin bıçakla yaralandığı belirtildi. Olayın ardından çevredekilerin ihbarı üzerine polis ve acil sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralı çocuk hastaneye götürülerek tedavi altına alındı; yapılan açıklamada çocuğun durumunun iyi olduğu bildirildi.

Olay sonrası gözaltına alınan R.Y., çıkarıldığı adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı ve devam ediyor.

