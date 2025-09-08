Norveç'in Hamar kentinde ev yangını: 4 genç yaşamını yitirdi

Olayın ayrıntıları

Norveç'in Hamar kentinde bir evde çıkan yangında 4 gencin yaşamını yitirdiği bildirildi. Olay, Norveç haber ajansı NTB'nin haberine göre sabah saatlerinde gerçekleşti.

Yangında, yaşları 18 ile 19 arasında olan 4 genç kız hayatını kaybetti. Yangın çıkan evin, ölen gençlerden birisine ait olduğu ifade edildi.

Soruşturma ve yetkililerin açıklamaları

Yangının çıkış nedeni henüz bilinmiyor ve inceleme sürüyor. Yetkililer olayla ilgili soruşturmanın devam ettiğini belirtti.

Norveç Başbakanı Jonas Gahr Store ve Hamar Belediye Başkanı Vigdis Stensby, ölenlerin yakınlarına başsağlığı dileklerini iletti.