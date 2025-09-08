Norveç'te Parlamento Seçimleri Başladı — 4 Milyon Seçmen Sandıkta

Norveç'te parlamento seçimleri başladı

Norveç genelinde 4 milyondan fazla kayıtlı seçmen, ülke parlamentosu Storting ile 169 sandalyeyi belirlemek üzere oy vermeye başladı. Seçmenler yerel saatle 21.00'e kadar sandık başında olacak.

Oy kullanma ve katılım

Ülkede uygulanan "önceden oylama" sistemiyle bugüne kadar 1,9 milyon kişinin oy kullandığı, bunun şimdiye kadar bir rekor olarak kayıtlara geçtiği bildirildi.

Siyasi tablo ve olası sonuçlar

Yerel medya, seçimlerin iktidardaki merkez sol İşçi Partisi ile merkez sağ bloktaki İlerleme Partisi ve Muhafazakar Parti arasında çekişmeli geçebileceğini aktarıyor. Resmi olmayan ilk sonuçların gece yarısından önce açıklanması bekleniyor.

Analistler, seçimde 9 partinin parlamentoda sandalye kazanabileceğini belirtiyor. İşçi Partisi kazanırsa mevcut Başbakan Jonas Gahr Store'un görevde kalması öngörülürken, merkez sağ partilerin üstünlüğü durumunda İlerleme Partisi lideri Sylvi Listhaug veya Muhafazakar Parti lideri Erna Solberg'in yeni başbakan olması bekleniyor.

Seçim sonrası süreç

Norveç'te parlamento seçimleri her 4 yılda bir yapılıyor. Resmi sonuçların açıklanmasının ardından koalisyon görüşmelerinin başlaması bekleniyor. Seçmen tercihleri, özellikle vergilendirme politikaları, hayat pahalılığı ve kamu hizmetleri konularındaki beklentiler çerçevesinde şekilleniyor.