Norveç'ten Filistin Devleti'ni Tanıyan Ülkelere Destek

Başbakan Store, BM konferansında açıklama yaptı

Norveç Başbakanı Jonas Gahr Store, Filistin Devleti'ni tanıyan ülkelerin bu kararını memnuniyetle karşıladıklarını söyledi.

Store, konuşmasını Fransa ve Suudi Arabistan öncülüğünde düzenlenen Birleşmiş Milletler (BM) bünyesinde Filistin Meselesine Çözüm Bulunması ve İki Devletli Çözümün Hayata Geçirilmesi Konulu Yüksek Düzeyli Uluslararası Konferans'ta yaptı.

Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas'ın konferansta yer almasına izin verilmemesini "adaletsizlik" olarak niteleyen Store, ABD'nin Filistin heyetine vize vermemesi nedeniyle toplantıya video bağlantısıyla katılmak durumunda kalan Abbas'ın "asil bir duruş" sergilediğini belirtti.

Store, toplantının Filistin Devleti'nin tanınması açısından 'tarihi bir zirve' olduğunu vurgulayarak, "Gazze'deki durum felaket. Filistin halkı kendi kaderini tayin etme hakkına sahiptir." dedi.

Norveç'in geçen yıl İspanya, İrlanda ve Slovenya ile birlikte Filistin Devleti'ni tanıdığını hatırlatan Store, "Geçen yıl, bu hafta ve bugün açıklanan tanıma kararlarını memnuniyetle karşılıyoruz." sözlerini kullandı.

Ülkesinin Filistin'e destek vermeye devam edeceğini ifade eden Store, BM'nin 80 yıldır milletlerin ailesi olduğunu ve Filistin'in de bu ailenin bir parçası olduğunu ekledi.