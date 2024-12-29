Norveç'ten Hollanda'ya Giden Uçak Acil İnişte Pistten Çıktı

Olayın Detayları

Norveç'ten Hollanda'ya gitmek üzere havalanan bir yolcu uçağı, acil iniş yaptığı esnada pistten çıkarak kazalı bir duruma düştü. Hollanda Kraliyet Havayolu KLM tarafından yapılan açıklamaya göre, uçak, Oslo Havalimanı'ndan Amsterdam'a gitmek üzere havalanmışken yüksek bir ses duyuldu ve bu sebeple Sandefjord Havalimanı'na yönlendirildi.

Acil İniş ve Sonrası

Acil iniş sırasında, Boeing 737-800 tipi uçak, pistten çıkarak çimenlik alana kaydı. Uçakta bulunan 176 yolcu ve 6 mürettebat sağlık durumu açısından güvende oldukları bildirildi. Olay sonrası hemen bir soruşturma başlatıldığı belirtildi.

Hidrolik Arıza İddiası

Norveç basınında yer alan haberlere göre, uçak acil inişini hidrolik sistemindeki arıza nedeniyle gerçekleştirmiştir. Olayla ilgili gelişmelerin takipçisi olacağız.