Norveç'ten Ukrayna'ya 695 Milyon Dolarlık Hava Savunma Desteği

Norveç, Almanya ile işbirliği içinde Ukrayna'ya yaklaşık 695 milyon dolar değerinde hava savunma desteği sağlayacak; iki Patriot sistemi, radar ve mühimmat dahil.

Yayın Tarihi: 24.08.2025 17:41
Güncelleme Tarihi: 24.08.2025 17:41
Norveç hükümeti, Ukrayna'ya yaklaşık 695 milyon dolar değerinde hava savunma desteği sağlayacağını açıkladı. Yardımın sevkiyatı Almanya ile işbirliği içinde gerçekleştirilecek.

Açıklama ve kapsam

Norveç Başbakanı Jonas Gahr Store, yaptığı yazılı açıklamada bu destek paketinin savunma sistemleri ve mühimmat finansmanını kapsadığını belirtti. Store, "Almanya ile birlikte artık Ukrayna'ya güçlü hava savunma sistemleri sağlıyoruz." ifadesini kullandı.

Hükümet açıklamasına göre Norveç ve Almanya, iki Patriot hava savunma sistemi ve mühimmatın finansmanından sorumlu olacak. Norveç ayrıca Alman savunma şirketi Hensoldt'an radar sistemleri tedarikine ve Norveç merkezli savunma şirketi Kongsberg'in hava savunma sistemlerine katkı sağlayacak.

Sevkiyat ve zamanlama

Açıklamada, iki Patriot sisteminin halen Almanya'da bulunduğu ve "en kısa sürede" Ukrayna'ya teslim edileceğinin vurgulandığı belirtildi.

Store, temmuzda ülkesinin Ukrayna'nın hava savunması için ek finansman sağlamaya hazır olduğunu ve bunu Almanya ile yakın işbirliği içinde yapmayı planladıklarını kaydetmişti.

