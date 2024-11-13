Norveç, Yerli Halk Samilerden ve Azınlıklardan Asimilasyon Politikası Nedeniyle Özür Diledi

Norveç Hükümeti, Yerli Halk ve Azınlıklardan Resmen Özür Diledi

Norveç hükümeti, yerli halk Samiler ve azınlıkların asimile edilmesine yönelik geçmişte uygulanan "Norveçlileştirme" politikası nedeniyle bu gruplardan resmen özür diledi.

Parlamentodaki Öneri ve Kabul Süreci

Ulusal basındaki haberlere göre, Norveç Parlamentosunda (Storting), "Kven"ler ve "Orman Finleri (Forest Finns)" azınlık grupları ile yerli halk Samilerden özür dilenmesi görüşüldü. Azınlıklar ile yerli halktan özür dilenmesini parlamentonun büyük çoğunluğu kabul ederken, buna yalnızca İlerleme Partisi (Progress Party) karşı çıktı.

Samilerden Gelen Tepkiler

Kararın ardından, Norveç Parlamentosu, geçmişteki asimile politikası nedeniyle azınlıklar ve yerli halk Samilerden resmen özür diledi. Samilerin temsilcisi Silje Karine Muotka, İlerleme Partisi'nin özür dilememesine tepki göstererek, "Bu, Samiler dillerini ve kültürlerini kaybeden ve baskıya maruz kalan kişilerle alay etmektir." dedi. Muotka, parlamentonun geçmişte uygulanan politika için özür dilemesinin ve sorumluluğu kabul etmesinin güçlü bir etkisi olduğunu vurguladı.

Norveçlileştirme Politikasının Tarihçesi

Norveç Hakikat ve Uzlaşma Komisyonu, 2023'te hazırladığı raporda, geçmişte hükümetin asimile politikasına maruz kalan 760 kişiyle görüşmüş ve birçoğunun kendi dillerini bırakarak Norveççe kullanmaya başladığını ifade etmişti. Komisyon, geçen hafta ise politikadan dolayı özür dilenmesi ve yerli ve azınlıkların dil eğitimine yatırım yapılmasını içeren bazı önerileri Parlamentoya sunmuştu.

Norveç hükümetinin "Norveçlileştirme" politikası, 1850'lerden 1960'lara kadar Samiler, Kvenler ve Orman Finleri gibi yerli ve azınlık nüfusunun asimile edilmesini kapsıyordu. Bu politikayla, dilleri ile kültürleri baskılanarak yerli ve azınlıkların Norveç toplumuna adapte edilmesi amaçlanıyordu.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.