Novi Pazar'da 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü Coşkuyla Kutlandı

Novi Pazar'da 15 Temmuz Anma Programı

Sırbistan’ın Boşnak nüfusuyla bilinen Novi Pazar kentinde, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü kapsamında anlamlı bir anma programı gerçekleştirildi. Novo Pazar Kültür Merkezi'nde düzenlenen etkinlik, 15 Temmuz şehitleri için okunan Kur'an-ı Kerim tilaveti ve dualarla başladı.

Büyükelçi Saygılı’dan Vurgu

Etkinlikte konuşan Türkiye'nin Belgrad Büyükelçisi İlhan Saygılı, Türkiye’nin 15 Temmuz 2016’da yaşadığı zor anlara dikkat çekerek, Türk halkının cesareti ve direnişini vurguladı. Saygılı, Sırbistan ve Sancak’tan gelen desteklerin önemine de değinerek, o gece Sırbistan halkının da Türkiye ile dayanışma içerisinde olduğunu ifade etti.

TİKA'nın Katkıları

Saygılı, Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı (TİKA)'nın Sırbistan'da aktif bir şekilde çalıştığını belirtti. TİKA'nın desteğiyle Tutin kentinde açılan '15 Temmuz' isimli salonun da önemine vurgu yaptı.

Belediye Başkanı’ndan Destek Mesajı

Novi Pazar Belediye Başkanı Nihat Bisevac, Türk halkının 15 Temmuz gecesi FETÖ’ye karşı gösterdiği kahramanca mücadelede yanlarında olduklarını belirterek, “O gece bölgede kimse uyumadı. Dualarımız Türk halkı ile birliktedir,” dedi.

Başkonsolos Peşmen'den Teşekkür

Novi Pazar Başkonsolosu Osman Peşmen ise FETÖ ile mücadelenin önemine dikkat çekerek, Sırbistan’ın bu süreçteki desteğine teşekkür etti.

Gecenin Sembolik Anlamı

Boşnak Ulusal Konseyi (BNV) Başkanı Fuad Bacicanin, 15 Temmuz gecesinin yalnızca Türkiye için değil, tüm dünyada demokrasi mücadelesinin bir sembolü haline geldiğini dile getirdi.

Anma etkinliğinin ardından katılımcılar, 15 Temmuz anısına bir 'demokrasi nöbeti' tutarak, birlik ve beraberlik mesajlarını vurguladılar.

Sırbistan'da Boşnak nüfusun yoğun yaşadığı Novi Pazar kentinde 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla anma programı düzenlendi. Etkinlik kapsamında Anadolu Ajansının (AA) fotoğraflarından oluşan 15 Temmuz fotoğraf sergisi de açıldı.

Sırbistan'da Boşnak nüfusun yoğun yaşadığı Novi Pazar kentinde 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla anma programı düzenlendi. Etkinlik kapsamında Anadolu Ajansının (AA) fotoğraflarından oluşan 15 Temmuz fotoğraf sergisi de açıldı.