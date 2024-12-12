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Novi Sad'daki Ölümlü Tren Kazasına Tepkiler Artıyor

Sırbistan'ın Novi Sad kentindeki tren istasyonu kazasına üniversiteli öğrencilerden protesto destekleri geldi.

Yayın Tarihi: 12.12.2024 23:25
Güncelleme Tarihi: 12.12.2024 23:34
Novi Sad'daki Ölümlü Tren Kazasına Tepkiler Artıyor

Sırbistan'da Ölümlü Kazaya Tepkiler Çığ Gibi Büyüyor

Sırbistan'ın kuzeyindeki Novi Sad kentinde gerçekleşen tren istasyonu kazası sonrasında başlayan protestolar devam ediyor. 1 Kasım'da beton sundurmanın çökmesi sonucu 15 kişinin hayatını kaybetmesine sebep olan bu olay, üniversite öğrencilerinin de katılımıyla daha geniş bir boyut kazandı.

Öğrencilerden Radyo ve Televizyona Protesto

Bu protestolar çerçevesinde, Nisan'da Sırbistan Radyo ve Televizyon (RTS) binası önünde toplanan yüzlerce öğrenci, çevre yolları kapatarak ana haber saatinde yayın akışına müdahalede bulundu. Islıklar ve gürültülerle dikkat çeken bu eylem, protestoların şiddetini artırdı.

Açıklama ve Belgelerin Gizliliğinin Kaldırılması

Öte yandan, Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic, kazaya ilişkin belgelerdeki gizliliğin kaldırılacağını açıkladı. Bu açıklamanın hemen ardından Belgrad'daki basın toplantısı sırasında toplanan öğrenciler, Cumhurbaşkanı Vucic'i ıslıkla protesto etti.

Kaza Sonrası Meseleler ve İstifalar

Novi Sad'daki kazada 15 kişinin hayata veda etmesinin ardından, ağır yaralanan iki kişinin durumu ise kritik durumda. Olay sonrası İnşaat, Ulaşım ve Altyapı Bakanı Goran Vesic ile İç ve Dış Ticaret Bakanı Tomislav Momirovic istifa ederken, savcılık soruşturması sonrasında bakanın da içinde bulunduğu 11 kişi gözaltına alındı.

İhmal İddiaları Üzerine Başlatılan Soruşturma

2021'de tren istasyonunda gerçekleştirilen onarım çalışmalarında ihmal iddiaları öne çıkıyor. Olayla ilgili çok sayıda kişi sorgulanırken, öğrencilerin hak arayışları sürüyor. Novi Sad'daki olay, Sırbistan genelinde büyük bir toplumsal tepkime yarattı ve protestolar devam ediyor.

Sırbistan'ın kuzeyindeki Novi Sad kentinde bulunan tren istasyonunda 1 Kasım'da beton sundurmanın...

Sırbistan'ın kuzeyindeki Novi Sad kentinde bulunan tren istasyonunda 1 Kasım'da beton sundurmanın çökmesiyle 15 kişinin ölümüne yol açan kazaya tepki gösterileri, üniversite öğrencilerinin de katılımıyla devam etti. Protestocular, başkent Belgrad'daki Sırbistan Radyo ve Televizyon (RTS) binası önünde toplandı.

Sırbistan'ın kuzeyindeki Novi Sad kentinde bulunan tren istasyonunda 1 Kasım'da beton sundurmanın...

Sırbistan'ın kuzeyindeki Novi Sad kentinde bulunan tren istasyonunda 1 Kasım'da beton sundurmanın çökmesiyle 15 kişinin ölümüne yol açan kazaya tepki gösterileri, üniversite öğrencilerinin de katılımıyla devam etti. Protestocular, başkent Belgrad'daki Sırbistan Radyo ve Televizyon (RTS) binası önünde toplandı.

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