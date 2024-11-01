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Novi Sad'daki Tren İstasyonu Çöktü: 8 Ölü

Sırbistan'da Novi Sad tren istasyonunda meydana gelen çökme felaketinde 8 kişi hayatını kaybetti.

Yayın Tarihi: 01.11.2024 18:06
Güncelleme Tarihi: 01.11.2024 18:40
Novi Sad'daki Tren İstasyonu Çöktü: 8 Ölü

Novi Sad'da Trajik Olay

Sırbistan'ın Novi Sad şehrindeki tren istasyonunda gerçekleşen bir çökme olayı, 8 kişinin hayatını kaybetmesine neden oldu. Olay, öğle saatlerinde meydana gelirken, çökme sebebi henüz belirlenemedi.

Kurtarma Çalışmaları Devam Ediyor

Enkaz altında kalan 2 kişinin kurtarılması için çalışmalar sürerken, yaralanan 2 kişi hastaneye kaldırıldı. Sırbistan Başbakanı Milos Vucevic ve İçişleri Bakanı Ivica Dacic olay yerine gelerek durumu yerinde inceledi.

Olayın Sorumluları Hesap Verecek

Başbakan Vucevic, 1964 yılında inşa edilen yapının çöküş sebebinin araştırılacağını ve ihmali bulunan kişilerin hesap vermesi gerektiğini vurguladı. Bakan Dacic ise, kurtarma çalışmalarının devam ettiğini ve olay yerinde toplam 80 kişinin bulunduğunu açıkladı.

Olay, Sırbistan'daki altyapı güvenliği ile ilgili endişeleri yeniden gündeme getirmiştir.

Sırbistan'ın Novi Sad şehrindeki tren istasyonunun beton sundurmasının çökmesi sonucu enkazda...

Sırbistan'ın Novi Sad şehrindeki tren istasyonunun beton sundurmasının çökmesi sonucu enkazda kalan 8 kişi hayatını kaybetti. Sırbistan İçişleri Bakanı Ivica Dacic (sağ 2), olay yerine gelerek yetkililerden bilgi aldı.

Sırbistan'ın Novi Sad şehrindeki tren istasyonunun beton sundurmasının çökmesi sonucu enkazda...

Sırbistan'ın Novi Sad şehrindeki tren istasyonunun beton sundurmasının çökmesi sonucu enkazda kalan 8 kişi hayatını kaybetti. Sırbistan İçişleri Bakanı Ivica Dacic (sağ 2), olay yerine gelerek yetkililerden bilgi aldı.

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