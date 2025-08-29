Novorossiysk Açıklarında Tanker Kazası: 'T. Semahat'ten 1 Tondan Fazla Petrol Sızıntısı

Olay ve Kaynak

Rus haber ajansı TASS tarafından aktarılan bilgilere göre, Novorossiysk Limanı yakınlarında demirli bulunan bir tankerde kaza meydana geldi. Kazanın, Türk bandralı “T. Semahat” adlı tankerin yakıt ikmali sırasında yaşandığı bildirildi.

Sızıntı ve Müdahale

Haberde, kazı nedeniyle bir tondan fazla petrolün denize döküldüğü ve olayda ölü veya yaralının bulunmadığı belirtildi. İlgili birimlerin sızıntının büyüklüğünü tespit etmek için gerekli çalışmaları başlattığı kaydedildi.

Taşımacılık ve Sevkiyat Etkileri

Kazakistan petrolünün ihracatını bölgedeki terminal üzerinden gerçekleştiren Hazar Boru Hattı Konsorsiyumu (CPC) tarafından yapılan yazılı açıklamada, petrol sevkiyatının kısmen durdurulduğu ifade edildi.