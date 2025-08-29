DOLAR
41,14 -0,23%
EURO
48,13 0,02%
ALTIN
4.563,38 -1,24%
BITCOIN
4.452.186,97 3,31%

Novorossiysk Açıklarında Tanker Kazası: 'T. Semahat'ten 1 Tondan Fazla Petrol Sızıntısı

Novorossiysk limanı yakınlarında 'T. Semahat' tankeri yakıt ikmali sırasında kaza geçirdi; bir tondan fazla petrol denize döküldü, CPC sevkiyatları kısmen durdurdu.

Yayın Tarihi: 29.08.2025 19:48
Güncelleme Tarihi: 29.08.2025 19:48
Novorossiysk Açıklarında Tanker Kazası: 'T. Semahat'ten 1 Tondan Fazla Petrol Sızıntısı

Novorossiysk Açıklarında Tanker Kazası: 'T. Semahat'ten 1 Tondan Fazla Petrol Sızıntısı

Olay ve Kaynak

Rus haber ajansı TASS tarafından aktarılan bilgilere göre, Novorossiysk Limanı yakınlarında demirli bulunan bir tankerde kaza meydana geldi. Kazanın, Türk bandralı “T. Semahat” adlı tankerin yakıt ikmali sırasında yaşandığı bildirildi.

Sızıntı ve Müdahale

Haberde, kazı nedeniyle bir tondan fazla petrolün denize döküldüğü ve olayda ölü veya yaralının bulunmadığı belirtildi. İlgili birimlerin sızıntının büyüklüğünü tespit etmek için gerekli çalışmaları başlattığı kaydedildi.

Taşımacılık ve Sevkiyat Etkileri

Kazakistan petrolünün ihracatını bölgedeki terminal üzerinden gerçekleştiren Hazar Boru Hattı Konsorsiyumu (CPC) tarafından yapılan yazılı açıklamada, petrol sevkiyatının kısmen durdurulduğu ifade edildi.

İLGİLİ HABERLER

Ziraat Bankası Emekli Promosyonu 2025: 12.000 TL ve 4 Ek Kampanya

2025-2026 Yurt Ücretleri Şoku: Özel ile devlet Arasında 76 Kat Fark

2 Belediye KPSS ile Yeni Kadrolar Açtı: 65-70 Puanla Başvuru İmkanı

İnternete Otomatik Zam Dönemi Başladı: Türk Telekom'a Yılda 2 Zam Yetkisi

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Çorum’da Tırın Çarptığı 11 Yaşındaki Çocuk Hayatını Kaybetti
2
SGK'dan 2025'te Asgari Ücret Desteği: İşverenlere Aylık 1.000 TL
3
MKE'nin 'Drone Kubbesi' EBU Yaklaşmasıyla Çok Alçak İrtifada Katmanlı Savunma
4
Muğla'da yangın söndürme uçağı Yatağan'da tarlaya zorunlu iniş yaptı
5
Sivas Hafik'te Hafif Ticari Araç Devrildi: 5 Kişi Yaralandı
6
Trabzon'da Silahlı Kavga: Ortahisar Çimenli Mahallesi'nde 4 Yaralı
7
Paknejad: Snapback ve İran'ın Petrol İhracatı

2 Belediye KPSS ile Yeni Kadrolar Açtı: 65-70 Puanla Başvuru İmkanı

81 İlde Sığınak Seferberliği Başlıyor: Millet Bahçelerinin Altına Modern Sığınaklar

2025-2026 Yurt Ücretleri Şoku: Özel ile devlet Arasında 76 Kat Fark

Yedi Başak'tan 2025 Eğitim Desteği: 9 Ay 2 Bin TL Burs ve 3 Bin Çocuğa Kırtasiye

Elazığ Belediyesi'nden Ücretsiz Sertifikalı Bilgisayarlı Muhasebe Kursu

Ziraat Bankası Emekli Promosyonu 2025: 12.000 TL ve 4 Ek Kampanya

Konya'da İŞKUR'dan 6 Aylık TYP Alımı Başladı: Başvurular 1-5 Eylül 2025

Kocaeli ve Kayseri'de 2+1 Daireler KDV'den Muaf İcradan Satışta

Kayseri ve Muğla'da dev kamu ihaleleri EKAP'ta açıldı

İnternete Otomatik Zam Dönemi Başladı: Türk Telekom'a Yılda 2 Zam Yetkisi

2026-2027 Memur ve Emekli Maaş Zammı Belli Oldu

Devlet destekli elektrik ve altyapı atağı: Meşepınarı ve Hekimhan ihaleye çıktı