Novorossiysk'te vurulan Arlan tankeri İstanbul Boğazı'ndan geçti

Hasarlı gemi, limanın iki günlük kesintisinin ardından yeniden yüklendi

Ukrayna’nın füze ve İHA saldırısında 14 Kasım tarihinde hasar gören Karadeniz'deki kritik Rus petrol limanı Novorossiysk'teki tankerlere ait gemilerden biri olan Arlan, İstanbul Boğazı'ndan geçti.

Havadan çekilen görüntülerde, gemi güvertesindeki şarapnel parçalarının neden olduğu hasarlar açıkça görülüyor; bu görüntüler saldırının şiddetini gözler önüne seriyor.

Novorossiysk saldırısı, Rusya'nın küresel petrol arzının yüzde 2'sine denk gelen günlük 2.2 milyon varillik petrol ihracatını geçici olarak durduran bir kesintiye yol açtı. Limanda, saldırı sonucu iki petrol iskelesi ciddi zarar gördü.

Saldırının hedef aldığı gemilerden biri olan Arlan tankeri, limanın iki günlük kesintinin ardından yüklemelere yeniden başlamasıyla petrol yükledi ve ardından Boğaz'dan geçti.

Ukrayna'nın Karadeniz ihracat altyapısına yönelik şimdiye kadarki en ağır darbesi olarak dikkat çeken saldırı, bölgedeki deniz taşımacılığı ve enerji sevkiyatlarında etkili oldu.

"ARLAN" GEMİSİ, İSTANBUL BOĞAZI'NDAN GEÇTİ.