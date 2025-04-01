NSU Üyesi Zschaepe'nin Alman Yetkililerle Temas İddiası Gündemde

Almanya'da Şok İddia: Zschaepe'nin Yetkililerle İletişimi Belirlendi

Almanya'nın karanlık tarihine damga vuran Nasyonal Sosyalist Yeraltı (NSU) terör örgütünün hayatta kalan tek üyesi Beate Zschaepe'nin, Alman yetkililerle doğrudan temasta bulunduğu iddiaları ortaya atıldı. Bild gazetesinin haberine göre, Zschaepe, 2000-2007 yılları arasında işlenen ırkçı cinayetlerin ardından 2018'de ömür boyu hapis cezasına çarptırılmıştı.

İletişim İddiaları ve Doğrulamalar

Kasım 2011'de 4 gün süren firarı sırasında, Zschaepe'nin Thüringen İçişleri Bakanlığı Anayasayı Koruma Ofisi'ne ait bir numarayı 12 kez aradığı öne sürülüyor. Gazetede yer alan habere göre, bu iletişimlerin doğruluğu, gizli belgeler ve davaya müdahil olan görüntülerle destekleniyor.

Eski Thüringen NSU Soruşturma Komitesi Başkanı Dorothea Marx, Zschaepe'nin Anayasayı Koruma Dairesi'ni en az 12 defa aradığını doğruladı. Ancak, arama yapılan hattın diğer ucundaki kişinin kimliği hala belirsizliğini koruyor. Marx'a bu konu üzerine yöneltilen soruya ise, "hatırlamıyorum" şeklinde yanıt verdiği bildirildi.

Geçmişteki İlişkiler ve Temas İhtimali

NSU'nun Ocak 1998'de yeraltına çekilmeden önce, Thüringen Anayasayı Koruma Bürosu'nun Zschaepe'yi muhbir olarak işe alma fikrinin ortaya atıldığı, ama resmi nedenlerle bu önerinin reddedildiği iddia ediliyor. Bununla birlikte, Zschaepe'nin kaçışı sırasında ve sonrasında yetkililerle gayriresmi temasta bulunmuş olabileceği yönündeki iddialar güncelliğini koruyor.

NSU'nun Karanlık Geçmişi

NSU terör örgütü, 2000-2007 yılları arasında Almanya'da 8'i Türk toplam 10 kişiyi öldürmüş, en az iki bombalı saldırı düzenlemiş ve 15 banka soygunu gerçekleştirmiştir. Bu örgütün, Alman güvenlik birimleri tarafından uzun süre tespit edilememesi ve üyelerin istihbarat muhbirleriyle ilişki kurduğu gerçeği, ülkede büyük tartışmalara yol açmıştır. 4 Kasım 2011'de, NSU üyelerinden Uwe Böhnhard ve Uwe Mundlos bir banka soygunu sonrası intihar ettiği iddia edilen bir karavanda ölü bulunmuştu.

Yargı Süreci ve Sonuçları

Münih Yüksek Eyalet Mahkemesi, 2013’te başlayan NSU davasında 11 Temmuz 2018'de kararını vermiş ve Beate Zschaepe'yi ömür boyu hapse mahkum etmiştir. Örgütün diğer üyelerine yardım ve yataklık eden 4 sanık ise 2.5 ile 10 yıl arasında hapis cezasına çarptırılmıştır.