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Nüfus Eylem Planı Hayata Geçiyor: Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Açıklamalarda Bulundu

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Nüfus Eylem Planı'nın uygulamaya alınacağını duyurdu.

Yayın Tarihi: 26.12.2024 17:03
Güncelleme Tarihi: 26.12.2024 17:03
Nüfus Eylem Planı Hayata Geçiyor: Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Açıklamalarda Bulundu

Nüfus Eylem Planı Hayata Geçiyor

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Nüfus Politikaları Kurulu'nun, Nüfus Eylem Planını hayata geçireceğini açıkladı.

Kurulun Rolü

Bakan Göktaş, Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile oluşturulan Nüfus Politikaları Kurulu vasıtasıyla, planın gerçekleştirilmesini sağlayacaklarını belirtti. Bu adım, ülke genelinde nüfus politikalarının geliştirilmesi ve uygulanmasının önemli bir parçasını oluşturuyor.

Göktaş'ın açıklamaları, önümüzdeki süreçte nüfus ile ilgili önemli değişimlerin habercisi olarak değerlendiriliyor.

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