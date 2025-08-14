DOLAR
Nuh Yılmaz ile Said Hatipzade Ankara'da İkili İlişkileri Görüştü

Dışişleri Bakan Yardımcısı Nuh Yılmaz, İranlı mevkidaşı Said Hatipzade ile Ankara'da ikili ilişkiler ve bölgesel gelişmeleri görüştü; görüşmeye ait fotoğraflar paylaşıldı.

Yayın Tarihi: 14.08.2025 22:09
Güncelleme Tarihi: 14.08.2025 22:09
Dışişleri Bakan Yardımcısı Nuh Yılmaz, İran Dışişleri Bakan Yardımcısı ve Siyasi ve Uluslararası Araştırmalar Enstitüsü Başkanı Said Hatipzade ile Ankara'da bir araya geldi. Görüşmede ikili ilişkiler ile bölgesel gelişmelerin ele alındığı belirtildi.

Toplantı Detayları

Dışişleri Bakanlığı'nın Türkiye merkezli sosyal medya platformu Next Sosyal hesabından yapılan paylaşımda, görüşmeye ilişkin fotoğraflara da yer verildi. Paylaşımda görüşmenin ana gündem maddelerinin ikili iş birliği ve bölgesel meseleler olduğu vurgulandı.

Taraflar arasında gerçekleşen bu temasın, iki ülke arasındaki diplomatik diyalog ve bölgesel istikrar açısından önem taşıdığı ifade edildi.

