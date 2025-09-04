DOLAR
Nükhet Duru ve Evgeny Grinko'dan Uzun İnce Bir Yoldayım Sürprizi

Nükhet Duru, Evgeny Grinko'ya Harbiye'de eşlik ederek Aşık Veysel'in Uzun İnce Bir Yoldayım türküsünü seslendirdi; konser büyük ilgi gördü.

Yayın Tarihi: 04.09.2025 10:57
Güncelleme Tarihi: 04.09.2025 10:57
Rus piyanist ve besteci Evgeny Grinko, Türkiye turnesi kapsamında Harbiye Cemil Topuzlu Açık Hava Sahnesi'nde dinleyicilerle buluştu.

Konser sırasında sürpriz bir ziyaret gerçekleşti. Usta ses Nükhet Duru, Grinko'ya sahnede eşlik ederek Aşık Veysel'in Uzun İnce Bir Yoldayım türküsünü seslendirdi.

Evgeny Grinko'nun sevilen parçalarını paylaştığı konserde, ikilinin ortak performansı izleyiciler tarafından ilgi ve beğeniyle karşılandı.

Turne Programı

Evgeny Grinko, turne kapsamında ayrıca Ankara, İzmir, Adana ve Mersin'de de müzikseverlerle buluşacak.

