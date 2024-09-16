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Nükleer Güvenlik Uyarısı: Grossi'den Nükleer Santrallere Yönelik Saldırılara Dikkat

UAEA Başkanı Grossi, nükleer santrallerin korunması gerektiğini vurguladı; çevre sorunlarına karşı nükleerin avantajlarını açıkladı.

Yayın Tarihi: 16.09.2024 15:20
Güncelleme Tarihi: 16.09.2024 15:20
Nükleer Güvenlik Uyarısı: Grossi'den Nükleer Santrallere Yönelik Saldırılara Dikkat

UAEA Başkanı Grossi'nin Nükleer Güvenlik Açıklamaları

Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (UAEA) Başkanı Rafael Mariano Grossi, Ukrayna ile Rusya arasındaki çatışmalar nedeniyle nükleer kaza riskinin açıkça sürdüğünü ifade etti. Birleşmiş Milletler örgütüyle birlikte barışçıl amaçlı nükleer santrallerin hedef alınmaması gerektiğini vurguladı.

Nükleer Enerjinin Barışı Koruma Önemi

Viyana'da düzenlenen UAEA'nın 68. Genel Konferansı'nda konuşan Grossi, nükleer santrallerin önemli bir güvenlik unsuru olduğuna değindi. Dünya genelinde her gece 700 milyon insanın aç girmesi gerçeğine vurgu yaparak, "gıda için nükleer" projesinin başlatıldığını açıkladı.

Kanser Riski ve Umudu Yükselt Projesi

Grossi, toplantının 5 gün süreceğini belirterek, "Bu süreçte dünya genelinde 200 bin kişinin kanser olacağı tahmin edilmektedir. Bu durumu paylaşma imkanı olmayan gelişen ülkelerdeki insanların çoğu, tedavi edilebilir kanser türleri nedeniyle hayatını kaybedecek," dedi. Bu açıklamalar, Dünya Sağlık Örgütü ile yürütülen "Umudu Yükselt" Projesi’nin motivasyonunu oluşturdu.

İran ve İsrail ile İlişkiler

Grossi, İran’la nükleer görüşmelere başlamak için sabırsızlandığını belirtirken, İran’ın barışçıl nükleer faaliyetlerine ilişkin uluslararası topluma güven ve garanti vermenin önemine değindi. Ayrıca, İran Atom Enerjisi Kurumu Başkanı Muhammed İslami, İsrail’in Gazze’de gerçekleştirdiği saldırıların trajik sonuçlarına dikkat çekerek, bölgedeki nükleer silahlardan arındırma çağrısında bulundu.

Çatışmaların Sonuçları

Konferansta, Rus ve Ukraynalı katılımcılar arasında nükleer güvenlik konularında karşılıklı suçlamalar ortaya çıkarken, bu durum nükleer santrallere yönelik artan tehditleri bir kez daha ön plana çıkardı. Grossi, "Barışçıl hizmet veren hiçbir nükleer santral, nerede olursa olsun, saldırı hedefi olmamalıdır," dedi.

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