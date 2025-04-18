Nuri Killigil Teknoloji Ödülleri Sahiplerini Buldu

Nuri Killigil Teknoloji Ödülleri, bu yıl Teknopark İstanbul'da gerçekleştirilen törenle sahiplerini buldu. Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün'ün katılımıyla gerçekleştirilen etkinlik, Türk savunma sanayisinin önde gelen isimlerinden Nuri Killigil'in anısına ithaf edildi.

Törende Konuşan Haluk Görgün

Görgün, açılış konuşmasında, küresel gelişmelerin savunma sanayisinin faaliyet alanlarını genişlettiğine dikkat çekti. Dijital dönüşüm ve yeni teknolojilerin savaş alanlarındaki etkilerine vurgu yapan Görgün, "Savunma sanayimiz artık kendi kendine yeten bir noktaya gelmiş olup geleceğe hazırlanmaktadır." şeklinde konuştu.

Nuri Killigil'in Türkiye'nin savunma sanayisine katkılarına da değinen Görgün, Killigil'in tasarladığı tabancaların ve kurduğu silah fabrikalarının tarihsel önemine dikkat çekti.

Teknopark İstanbul ve Teknoloji Ödülleri

Teknopark İstanbul'un, bilim ve teknoloji alanındaki yenilikçi çalışmaları tanımak ve teşvik etmek amacıyla ödüller sunduğunu belirten Görgün, bu ödüllerin araştırma ve geliştirme faaliyetlerini destekleyerek teknolojik ilerlemeyi hızlandırmayı hedeflediğini ifade etti.

Ödüllerin Kazananları

Nuri Killigil Teknoloji Ödülleri, toplamda 13 farklı kategoride verildi. Öne çıkan ödüllerden bazıları şunlar:

Yılın Projesi Ödülü: TAAC Havacılık Teknolojileri, DeltaV Uzay Teknolojileri, FEV TR Otomotiv

TAAC Havacılık Teknolojileri, DeltaV Uzay Teknolojileri, FEV TR Otomotiv Yılın Girişimi Ödülü: Turan Teknoloji, Aktif Biyokimya, Remora Teknoloji

Turan Teknoloji, Aktif Biyokimya, Remora Teknoloji Yılın Kadın Girişimcisi Ödülü: Hümeyra Ergin, Gülhan Akgül, Gizem Uysal

Hümeyra Ergin, Gülhan Akgül, Gizem Uysal Yılın Teknoloji Firması Ödülü: STM, Yaltes Elektronik, Pavo Tasarım

STM, Yaltes Elektronik, Pavo Tasarım Teknopark İstanbul Özel Ödülleri: ASELSAN, SAHA İstanbul, ROKETSAN, TEI, TUSAŞ, BMW Power

Ödül töreni, toplu fotoğraf çekimi ile sona erdi. Nuri Killigil Teknoloji Ödülleri'nin, gelecekte daha büyük hedeflere ulaşmak ve teknolojik ilerlemeyi hızlandırmak için bir motivasyon kaynağı olacağı vurgulandı.

Teknopark İstanbul tarafından 2021 yılından bu yana her yıl farklı bilim insanına ithaf edilen Teknoloji Nuri Killigil Teknoloji Ödülleri'nin töreni Teknopark İstanbul'da gerçekleştirildi. Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün, törene katılarak konuşma yaptı.

Teknopark İstanbul tarafından 2021 yılından bu yana her yıl farklı bilim insanına ithaf edilen Teknoloji Nuri Killigil Teknoloji Ödülleri'nin töreni Teknopark İstanbul'da gerçekleştirildi. Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün, törene katılarak konuşma yaptı.