Nuri Şeker Uşak Şeker Fabrikası 100. Üretim Dönemine Başladı — Şeker Pancarı Alımı Başladı

Nuri Şeker Uşak Şeker Fabrikası 100. üretim dönemi için şeker pancarı alımına başladı

Uşak'ta faaliyet gösteren Nuri Şeker Uşak Şeker Fabrikası, kuruluşunun 100. yılında yeni üretim dönemine resmi olarak başladı. Tesisin bahçesinde düzenlenen törenle pancar alımına start verildi.

Üretim sözleşmeleri ve ödemeler

Fabrikanın müdür vekili Sami Tekin, törende yaptığı açıklamada Uşak ve Denizli'de 993 çiftçi ile 210 bin ton üretim kotası sözleşmesi imzalandığını bildirdi. Tekin, bugüne kadar üreticilere 153 milyon 525 bin 268 lira avans ödemesi yapıldığını belirtti.

Üretim hedefleri ve kapasite

Tekin, fabrikanın üç vardiya halinde günlük 1800 ton pancar işleme kapasitesine sahip olduğunu aktardı. Yeni dönemde toplam 175 bin ton pancar işleneceğini, bunun sonucunda 22 bin 500 ton kristal şeker ile yaklaşık 8 bin ton melas üretiminin hedeflendiğini söyledi. Ayrıca yaş pancar posası olarak yaklaşık 48 bin ton küspe üretimi planlandığı vurgulandı. Tekin, fabrikanın 100. yılında üretimini sürdürmesinin mutluluğunu yaşadıklarını ve emeği geçenlere teşekkür ettiklerini ifade etti.

Su sıkıntısı ve tasarruf çağrısı

Şeker İş Sendikası Uşak Şube Başkanı Osman Özdemir, kentte yaşanan su sıkıntısının fabrikanın üretimini etkilediğine dikkat çekti. Özdemir, fabrikanın su tasarruf modeline geçmesi gerektiğini belirterek, kuru pancar boşaltmaya bir an önce geçilmesinin fabrikayı koruma açısından önemli olduğunu ve bu yatırımın bir an önce yapılması gerektiğini söyledi.

Tören ve katılımcılar

Konuşmaların ardından fabrikaya ilk pancarı getiren üreticilere hediyeler takdim edildi. Daha sonra katılımcılar tarafından kurdele kesilerek şeker pancarı alımına başlandı. Programa Banaz Belediye Başkanı Zafer Arpacı, Uşak Ziraat Odası Başkanı Nafiz Mıdık, fabrikanın kurucusu merhum Nuri Şeker'in torunu Mehmet Şeker ile diğer ilgililer katıldı.

