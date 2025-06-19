OANA 19. Genel Kurul Toplantısı St. Petersburg’da başladı

Rusya’nın St. Petersburg şehrinde, Asya-Pasifik Haber Ajansları Birliği (OANA) 19. Genel Kurul Toplantısı gerçekleştirilmeye başlandı. Bu önemli toplantı, St. Petersburg Uluslararası Ekonomi Forumu (SPIEF) çerçevesinde Expoforum merkezinde açılış yaptı.

OANA Genel Kurul Toplantısı, bölgedeki medya kuruluşlarının temsilcilerini bir araya getirerek iş birliği ve bilgi paylaşımını artırmayı hedefliyor. Toplantıya, Türkiye’den Anadolu Ajansı da katılarak etkinliğin uluslararası boyutunu güçlendiriyor.

Rusya’nın St. Petersburg şehrinde, Asya-Pasifik Haber Ajansları Birliği (OANA) 19. Genel Kurul Toplantısı başladı. St. Petersburg Uluslararası Ekonomi Forumu (SPIEF) çerçevesinde Expoforum’da açılışı yapılan OANA Genel Kurul Toplantısına Anadolu Ajansı (AA) adına Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdür Serdar Karagöz ile Stratejik İletişim ve Marka Yönetimi Direktörü Hazal Duran katıldı.

Rusya’nın St. Petersburg şehrinde, Asya-Pasifik Haber Ajansları Birliği (OANA) 19. Genel Kurul Toplantısı başladı. St. Petersburg Uluslararası Ekonomi Forumu (SPIEF) çerçevesinde Expoforum’da açılışı yapılan OANA Genel Kurul Toplantısına Anadolu Ajansı (AA) adına Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdür Serdar Karagöz ile Stratejik İletişim ve Marka Yönetimi Direktörü Hazal Duran katıldı.