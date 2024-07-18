Obama'dan Biden'a uyarı: Seçim zaferi zorlaşıyor, adaylığını gözden geçir

OBAMA'DAN BIDEN'A SEÇİM UYARISI



Eski ABD Başkanı Barack Obama'nın, mevcut Başkan Joe Biden'ın 5 Kasım başkanlık seçimlerindeki zafer şansının giderek azaldığı yönünde endişelerini dile getirdiği öne sürüldü. Washington Post'un haberine göre, Obama yakın çevresiyle bu konudaki kaygılarını paylaştı.

Haberde, Obama'nın 27 Haziran gecesi Cumhuriyetçi rakibi Donald Trump ile CNN'deki ilk canlı yayın tartışmasının ardından Biden ile bir görüşme yaptığı belirtildi. Bu görüşmede Obama, Biden'a adaylığına ilişkin kararın tamamen kendisine ait olduğunu söyledi. Obama'nın birçok kaygılı Demokrat'tan telefon aldığı ve bu görüşmelerde Biden'ın anketlerde geride kaldığı konusunda endişeli olduğunu ifade ettiği iddia edildi.



DEMOKRAT PARTİ İÇİNDEKİ ENDİŞELER

Obama'nın, Biden'ın 5 Kasım seçimlerindeki zafer yolundan giderek uzaklaştığını düşündüğü ve Biden'ın adaylığının sürdürülebilirliğini gözden geçirmesi gerektiğine işaret ettiği belirtildi. Bu endişeler sadece Obama ile sınırlı kalmayıp, Demokrat Parti içindeki birçok önemli isim ve bağışçılar tarafından da paylaşılıyor. Özellikle Demokrat Parti'nin bağışçısı olan milyarderler, Biden'ın adaylığından endişe duyduklarını daha önce dile getirmişti.

SEÇİM ANKETLERİNDEKİ GERİLEME

Biden'ın anketlerde geride kalması, Demokrat Parti içinde derin bir kaygı yaratmış durumda. Özellikle Trump ile olan rekabetinde zorluklar yaşadığı gözlemleniyor. Anket sonuçlarına göre Biden'ın popülaritesi düşüşte ve bu durum, seçim zaferi yolunda önemli bir engel oluşturuyor. Bu tablo, Demokrat Parti'nin seçim stratejilerini gözden geçirmesi gerektiğini gösteriyor.

Obama'nın Biden'a adaylığını gözden geçirmesi yönündeki tavsiyesi, Demokrat Parti içindeki stratejik değişikliklerin habercisi olabilir. Obama, Biden'a bu konuda son kararı kendisinin vermesi gerektiğini belirtirken, seçim zaferi için daha güçlü bir adayın değerlendirilmesi gerektiğine işaret ediyor. Bu durum, Demokrat Parti içinde yeni bir aday arayışını tetikleyebilir.



DEMOKRAT PARTİ'NİN GELECEK STRATEJİLERİ

Biden'ın adaylığının gözden geçirilmesi, Demokrat Parti'nin seçim stratejilerini yeniden şekillendirmesi anlamına gelebilir. Parti, seçim zaferi için daha güçlü bir aday çıkarmak adına çeşitli seçenekleri değerlendirebilir. Bu süreçte, Obama'nın tavsiyeleri ve Demokrat Parti içindeki diğer önemli isimlerin görüşleri büyük rol oynayacak.

Biden'ın adaylığını gözden geçirmesi, Demokrat Parti'nin geleceği açısından kritik bir öneme sahip. Obama'nın ve diğer önemli isimlerin tavsiyeleri doğrultusunda, Biden'ın son kararı bekleniyor. Bu süreçte, Demokrat Parti'nin seçim stratejilerini yeniden şekillendirerek, daha güçlü bir adayla seçim zaferi hedeflemesi olası.



Eski ABD Başkanı Barack Obama'nın, Başkan Joe Biden'ın 5 Kasım seçimlerindeki zafer şansının azalması nedeniyle adaylığını gözden geçirmesi gerektiği yönündeki yorumları, Demokrat Parti içinde önemli bir tartışma başlattı. Biden'ın son kararı ve partinin seçim stratejileri, önümüzdeki günlerde netlik kazanacak. Seçim zaferi için daha güçlü bir aday arayışı, Demokrat Parti'nin geleceğini belirleyecek.

