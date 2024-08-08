OceanGate Denizin Derinliklerinde Trajik Bir Kaybı Yaşadı

Fransız Paul-Henri Nargeolet’in Ailesinden OceanGate’a Tazminat Davası

OceanGate şirketine ait denizaltıda Titanik gemisinin enkazını gözlemlemek amacıyla yapılan sefer sırasında yaşanan trajik olayda hayatını kaybeden Paul-Henri Nargeolet’in ailesi, şirkete karşı 50 milyon dolarlık tazminat davası açtı.

Olayın Arka Planı

Haziran 2023'te yapılan bu turistik gezi, Atlantik Okyanusu'nun derinliklerine inerek Titanik’in kalıntılarını keşfetmeyi hedefliyordu. Ancak, gerçekleşen facia sonucunda denizaltı patladı ve 5 kişinin yaşamını yitirmesine yol açtı.

Aile İddialarda Bulundu

Yerel medya kaynaklarına göre, Nargeolet'in ailesi, OceanGate şirketini "ihmalle" suçlayarak olayı değerlendirdi. Aile avukatlarından Matt Shaffer, OceanGate’ın kurucu ortağı Stockton Rush’ın, yolculuk sırasında var olan tehlikeleri, mürettebat ve yolculara karşı açıkça belirtmediğini savundu.

Faciada Hayatını Kaybedenler

Olayda hayatını kaybeden diğer kurbanlar arasında, İngiliz milyarder ve havacılık sektöründe hizmet veren Hamish Harding, Pakistanlı iş insanı Şahzada Davud ve oğlu Süleyman Davud da yer almaktadır. Tüm kayıplar için derin bir üzüntü söz konusu.