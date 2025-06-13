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Ödemiş'te Geleneksel Davut Dede Şenliği Renkli Görüntülerle Gerçekleşti

İzmir'in Ödemiş ilçesinde düzenlenen Davut Dede Şenliği, geleneksel aktivitelerle kutlandı.

Yayın Tarihi: 13.06.2025 22:14
Güncelleme Tarihi: 13.06.2025 22:14
Ödemiş'te Geleneksel Davut Dede Şenliği Renkli Görüntülerle Gerçekleşti

İzmir'in Ödemiş ilçesinde, belediyenin öncülüğünde düzenlenen Davut Dede Şenliği, gelenekselliği ve kültürel mirasıyla dikkat çekti. Konaklı Mahallesi'nde gerçekleşen etkinliğin açılışını, Ödemiş Belediye Başkanı Mustafa Turan yaptı.

Geleneksel Şenliğin Anlamı

Turan, etkinliğin başlamasından önceki konuşmasında şenliğin asırlardır Adagüme adıyla dini bayramları takip eden haftada gerçekleştirildiğini vurguladı. Örf ve adetlere sahip çıkılması gerektiğinin altını çizen Turan, "700 yıllık köklü ve güçlü geçmişi olan şenliğimize ev sahipliği yapmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Bizler de bu etkinliği, gelecek nesillere miras olarak aktarmak istiyoruz," ifadelerini kullandı.

Renkli Aktiviteler ve Konser

Konuşmanın ardından, etkinlikte çeşitli halk oyunları gösterileri düzenlendi. Ayrıca, Konaklı Mahallesi kadın tiyatro oyuncuları sahne alarak katılımcılara keyifli anlar yaşattı. Etkinliğin finalinde ise İzmir Büyükşehir Belediyesi Türk Halk Müziği Orkestrası konser vererek, izleyicilere unutulmaz bir müzik ziyafeti sundu.

İzmir'in Ödemiş ilçesinde belediyenin ev sahipliğinde "Davut Dede Şenliği"...

İzmir'in Ödemiş ilçesinde belediyenin ev sahipliğinde "Davut Dede Şenliği" gerçekleştirildi.

İzmir'in Ödemiş ilçesinde belediyenin ev sahipliğinde "Davut Dede Şenliği"...

İzmir'in Ödemiş ilçesinde belediyenin ev sahipliğinde "Davut Dede Şenliği" gerçekleştirildi.

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