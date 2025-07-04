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Ödemiş'teki Orman Yangınına AFAD'dan Hızlı Müdahale

AFAD, Ödemiş'teki orman yangınına 14 hava aracı ve 540 personelle müdahale ediyor.

Yayın Tarihi: 04.07.2025 14:37
Güncelleme Tarihi: 04.07.2025 14:37
Ödemiş'teki Orman Yangınına AFAD'dan Hızlı Müdahale

AFAD'dan Ödemiş Orman Yangınına Müdahale

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), İzmir'in Ödemiş ilçesindeki orman yangınına yönelik olarak önemli bir müdahale gerçekleştirmiştir. Yangına karşı mücadele, 14 hava aracı ve 540 personel ile sürdürüldüğü bildirilmektedir.

Orman Teşkilatı ve Diğer Kurumlar İş Başında

AFAD'ın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, yangınla mücadelenin orman teşkilatı başta olmak üzere ilgili tüm kurumların katılımıyla devam ettiği vurgulanmıştır. AFAD Başkanı Ali Hamza Pehlivan, yangının kontrol altına alınması için kesintisiz çalışan ekipleri yerinde takip etmektedir.

Yoğun Çalışmalar Devam Ediyor

Yangını kontrol altına alma, söndürme ve soğutma çalışmalarının toplam 182 araç ve 540 personel ile yoğun bir şekilde sürdüğü açıklanmıştır. Ekiplerin özverili çabalarıyla yangının etkilerinin en aza indirilmesi hedeflenmektedir.

Yaralılar ve Şehit Personel İçin Duygu Dolu Mesaj

Yapılan açıklamada, müdahale sırasında şehit olan orman personeli İbrahim Demir için Allahtan rahmet, yaralanan Ragıp Şahin için ise acil şifa dilekleri iletilmiştir. Bu zorlu süreçte hayatını kaybedenler için taziyeler sunulmuştur.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), İzmir'in Ödemiş ilçesindeki orman yangınına 14...

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), İzmir'in Ödemiş ilçesindeki orman yangınına 14 hava aracı ve 540 personelle müdahale edildiğini bildirdi. AFAD Başkanı Ali Hamza Pehlivan, yangını kontrol altına almak için kesintisiz bir şekilde devam eden çalışmalar ve Türkiye Afet Müdahale Planı (TAMP) kapsamında yerine getirilmekte olan hizmetleri yerinde takip etti.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), İzmir'in Ödemiş ilçesindeki orman yangınına 14...

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), İzmir'in Ödemiş ilçesindeki orman yangınına 14 hava aracı ve 540 personelle müdahale edildiğini bildirdi. AFAD Başkanı Ali Hamza Pehlivan, yangını kontrol altına almak için kesintisiz bir şekilde devam eden çalışmalar ve Türkiye Afet Müdahale Planı (TAMP) kapsamında yerine getirilmekte olan hizmetleri yerinde takip etti.

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