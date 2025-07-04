Ödemiş'teki Orman Yangınına Hızlı Müdahale Devam Ediyor

İzmir'in Ödemiş ilçesine bağlı Tosunlar Mahallesi'nde yer alan ormanlık alanda dün akşam saatlerinde çıkan yangına hava ve kara ekipleri tarafından anında müdahale ediliyor.

Yangın Kontrol Altında Tutulmaya Çalışılıyor

Manastır mevkisinde başlayan yangın, rüzgarın etkisiyle yerleşim alanlarına sıçrayarak Suçıktı, Tosunlar, Üzümlü, Ortaköy ve Karadoğan mahallelerine kadar yayılmıştır. Yangının kontrol altına alınması için gece boyunca aralıksız süren çalışmalara, hava unsurları da katılarak destek veriyor.

Alevlerle Mücadele İçin Tam Donanım

Çalışmalar; İzmir Orman Bölge Müdürlüğü’ne ait 2 uçak, 9 helikopter, 35 arazöz, 9 su ikmal aracı ve 4 dozer ile yürütülmektedir. Yangın, 2 Temmuz saat 21.00 sıralarında başladı ve ihbar üzerine hemen bölgeye İzmir Orman Bölge Müdürlüğü ile itfaiye ekipleri sevk edildi.

Mahalelere Tahliye Uygulandı

Çıkan yangın nedeniyle, tedbir amaçlı olarak bazı mahalleler tahliye edilmiştir. Yangının yol açtığı tahribat, özellikle Suçıktı Mahallesi’ndeki evlerde ve ağıllarda hissedilmiştir. Yangının tehdit ettiği bölgeler arasında bulunan Yeniköy Mahallesi’nde ise alevlerin yayılması sonucu, yalnız yaşayan 81 yaşındaki yatalak İbrahim Erkan hayatını kaybetmiştir.

Yangınla ilgili müdahale çalışmalarının en kısa sürede en etkili şekilde sonucunu vermesi ve yaraların sarılması bekleniyor.

İzmir'in Ödemiş ilçesindeki ormanlık alanda çıkan yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor.

İzmir'in Ödemiş ilçesindeki ormanlık alanda çıkan yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor.