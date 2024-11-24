Öğretmenler 'Tuval İstanbul' Etkinliğinde Buluştu

İstanbul'da, 24 Kasım Öğretmenler Günü etkinlikleri çerçevesinde öğretmenler, tarihi güzellikleri tuvale aktarmak üzere bir araya geldi.

Kadıköy'deki Nureddin Teksan Ortaokulu'nda, İl Milli Eğitim Müdürlüğü koordinesinde gerçekleştirilen 'Tuval İstanbul' etkinliği, İstanbul'un farklı okullarından branş öğretmenlerini bir araya getirdi.

Etkinlikte Kız Kulesi, Galata Kulesi, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü, Ayasofya ve Sultanahmet Camisi gibi şehrin simge yapıları ve manzaraları resmedildi.

Proje koordinatörü öğretmen Tuğba Burdurlu, Anadolu Ajansı muhabirine yaptığı açıklamada, İstanbul'un güzelliklerini gönüllü öğretmenlerle birlikte tuvale yansıtmak için bir araya geldiklerini ifade etti. Burdurlu, "Öğretmenlerimiz birbirinden değerli çalışmalar yapıyorlar. Gördüğünü yansıtmak kişiye özgü bir şey olduğu için, ortaya çok farklı ve güzel eserler çıkıyor." şeklinde konuştu.

Etkinliğe katılan öğretmenlerden Gülsüm Albayrak ise bu tür etkinliklerin önemli anılara dönüşeceğini belirterek, "Hepimiz için eminim ki çok güzel anılar olacak. Organize eden değerli öğretmen ve müdürlerimize teşekkür ediyorum." dedi.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

Kadıköy'deki Nureddin Teksan Ortaokulu'nda, İl Milli Eğitim Müdürlüğü koordinesinde "Tuval İstanbul" etkinliği gerçekleştirildi. 24 Kasım Öğretmenler Günü etkinliği kapsamında bir araya gelen öğretmenler, tarihi şehri resmetti. İstanbul'un farklı okullarından, farklı branşlarda öğretmenler, Kız Kulesi, Galata Kulesi, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü, Ayasofya, Sultanahmet Camisi gibi şehrin simge yapılarını ve manzarasını tuvale aktardı.

Kadıköy'deki Nureddin Teksan Ortaokulu'nda, İl Milli Eğitim Müdürlüğü koordinesinde "Tuval İstanbul" etkinliği gerçekleştirildi. 24 Kasım Öğretmenler Günü etkinliği kapsamında bir araya gelen öğretmenler, tarihi şehri resmetti. İstanbul'un farklı okullarından, farklı branşlarda öğretmenler, Kız Kulesi, Galata Kulesi, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü, Ayasofya, Sultanahmet Camisi gibi şehrin simge yapılarını ve manzarasını tuvale aktardı.