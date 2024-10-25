Öğretmenlere Çevrim İçi Ara Tatil Semineri Duyurusu

Öğretmenlere Yönelik Çevrim İçi Ara Tatil Semineri

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, öğretmenlere yönelik olarak 11-15 Kasım tarihleri arasında düzenlenecek olan ara tatil seminerinin çevrim içi platformda gerçekleştirileceğini duyurdu.

Seminer Hakkında Bilgiler

Bakan Tekin, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, her ayın ilk haftasında düzenlenen Öğretmenler Odası Buluşmaları ve okullardaki ziyaretlerde öğretmenlerle eğitimle ilgili önemli konuları istişare ettiklerini belirtti.

Öğretmenlerin Talepleri Öncülük Etti

Yusuf Tekin, öğretmenlerle yaptıkları görüşmelerin neticesinde birçok meslektaşından gelen yoğun talep üzerine bu seminerlerin çevrim içi gerçekleştirilmesine karar verildiğini ifade etti. Tekin, "Eğitim ailemize hayırlı olmasını diliyorum." dedi.