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Oktay: Bölge Kana Doymuştur, Huzura İhtiyacımız Var

TBMM Dışişleri Komisyonu Başkanı Oktay, Gürcistanlı mevkidaşıyla görüşmesinde bölgedeki istikrarsızlıklara dikkat çekti.

Yayın Tarihi: 17.06.2025 19:25
Güncelleme Tarihi: 17.06.2025 19:25
Oktay: Bölge Kana Doymuştur, Huzura İhtiyacımız Var

TBMM Dışişleri Komisyonu Başkanı Fuat Oktay, Gürcistan Parlamentosu Dışişleri Komisyonu Başkanı Nikoloz Samkharadze ile Meclis'te bir araya geldi.

Görüşmede Türkiye-Gürcistan ilişkileri, İsrail'in İran'a yönelik saldırıları ve bölgesel konular ele alındı. Oktay, gazetecilere yaptığı açıklamada, "Bölge yeterince karışıktı. Biz Türkiye olarak 'gerginliği düşürelim' derken, şimdi daha da istikrarsızlaşmaya başladı" ifadelerini kullandı.

Oktay, Suriye'deki çatışmalar sonucunda Türkiye'ye gelen 6 milyona yakın mülteciyi hatırlatarak, "Yeniden bir mülteci akınının ihtimal dahiline girmesi Türkiye üzerinde çok yoğun bir baskıdır" dedi. Bu süreçte Türkiye'nin fatura ödeyen ülke olmaması gerektiğinin altını çizdi.

Ayrıca, Kanada'da G7 ülkeleri liderleri toplantısı sonrası yayımlanan bildiride İran'a yönelik suçlamalara itiraz eden Oktay, "İstikrarsızlığın kaynağı İsrail'dir" diye konuştu.

Türkiye'nin sorunları diplomasi ve barışla çözmeye çalıştığını vurgulayan Oktay, "Bölge kana doymuştur, refah ve huzur istiyoruz" şeklindeki mesajıyla bölge halkının beklentilerini dile getirdi. Son olarak, Oktay, İsrail'deki nükleer silahların kontrolü konusuna dikkat çekerek, "İsrail'deki nükleer silahları kim kontrol edecek?" diye sordu.

TBMM Dışişleri Komisyonu Başkanı Fuat Oktay (sağ), Gürcistan Parlamentosu Dışişleri Komisyonu...

TBMM Dışişleri Komisyonu Başkanı Fuat Oktay (sağ), Gürcistan Parlamentosu Dışişleri Komisyonu Başkanı Nikoloz Samkharadze (sol) ve beraberindeki heyetle Meclis'te görüştü.

TBMM Dışişleri Komisyonu Başkanı Fuat Oktay (sağ), Gürcistan Parlamentosu Dışişleri Komisyonu...

TBMM Dışişleri Komisyonu Başkanı Fuat Oktay (sağ), Gürcistan Parlamentosu Dışişleri Komisyonu Başkanı Nikoloz Samkharadze (sol) ve beraberindeki heyetle Meclis'te görüştü.

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