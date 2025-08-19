Okul Servis Araçları Yönetmeliği'nde Değişiklikler Resmi Gazete'de

İçişleri Bakanlığı tarafından hazırlanan Okul Servis Araçları Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik, Resmi Gazete'de yayımlandı. Düzenleme, taşıyıcıların şartları, ücret tarifeleri ve sürücü belgelerine ilişkin önemli düzenlemeler içeriyor.

Belediye Tarifesi Uygulaması

Yönetmeliğin 5'inci maddesinin ikinci fıkrasının (d) bendindeki değişikliğe göre, 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu ile 5393 sayılı Belediye Kanunu kapsamında olan yerlerde okul servis ücretlerinde, belediyelerce belirlenen fiyat tarifelerine uyulacak.

Taşımacılıkta Ortak Hizmet ve Araç Tescili

Değişiklikle, gerçek ve tüzel kişilerin birlikte taşıma hizmeti yapabilmelerine imkân tanındı. Taşımada kullanılacak taşıtların tesciline ilişkin düzenleme ise şu şekilde: gerçek kişilerde araçlar gerçek kişiler adına, tüzel kişilerde ise taşıtların en az üçte birinin tüzel kişilik adına tescilli olması gerekecek.

Sürücü Belgelerine İlişkin Süre Hesabı

Okul servis aracı şoförlerinin taşıması gereken sürücü belgeleri bakımından yapılan düzenlemede, daha önce geçirilen sürelerin hesaplanmasında bazı sınırlamalar getirildi. Buna göre; D sınıfı sürücü belgesine sahip olanların B sınıfında geçirdikleri sürenin en fazla 1 yılı, D1 sınıfı sürücü belgesine sahip olanların ise B sınıfında geçirdikleri sürenin en fazla 3 yılı gerekli süre hesabına dahil edilecek.

"Okul" Tanımına "Resmi ve Özel" İbaresinin Eklenmesi

Yönetmelikteki "okul" tanımına "resmi ve özel" ibaresi eklendi; böylece düzenlemenin özel okulları da kapsadığı açıkça belirtildi.

Ücret Tarifesine İlişkin Danıştay Kararı

Hatırlanacağı üzere, okul servis ücretlerinin belirlenmesine ilişkin olarak 5362 sayılı Esnaf ve Sanatkarlar Meslek Kuruluşları Kanunu'nun 62'nci maddesi çerçevesinde öngörülen fiyat tarifesinin yürütmesi daha önce Danıştay tarafından durdurulmuştu.

Yayımlanan yönetmelik, taşımacılık süreçleri ve ücretlendirme esaslarında netlik sağlayarak hem belediye düzenlemelerini hem de sürücü belgesi kriterlerini güncelliyor.