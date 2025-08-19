DOLAR
40,89 -0,01%
EURO
47,69 0,11%
ALTIN
4.361,38 0,44%
BITCOIN
4.639.635,76 2,41%

Okul Servis Araçları Yönetmeliği'nde Değişiklikler Resmi Gazete'de

İçişleri Bakanlığı, Okul Servis Araçları Yönetmeliği'nde taşıyıcı şartları, ücret tarifesi ve sürücü belgelerine ilişkin değişiklikleri Resmi Gazete'de yayımladı.

Yayın Tarihi: 19.08.2025 16:59
Güncelleme Tarihi: 19.08.2025 16:59
Okul Servis Araçları Yönetmeliği'nde Değişiklikler Resmi Gazete'de

Okul Servis Araçları Yönetmeliği'nde Değişiklikler Resmi Gazete'de

İçişleri Bakanlığı tarafından hazırlanan Okul Servis Araçları Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik, Resmi Gazete'de yayımlandı. Düzenleme, taşıyıcıların şartları, ücret tarifeleri ve sürücü belgelerine ilişkin önemli düzenlemeler içeriyor.

Belediye Tarifesi Uygulaması

Yönetmeliğin 5'inci maddesinin ikinci fıkrasının (d) bendindeki değişikliğe göre, 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu ile 5393 sayılı Belediye Kanunu kapsamında olan yerlerde okul servis ücretlerinde, belediyelerce belirlenen fiyat tarifelerine uyulacak.

Taşımacılıkta Ortak Hizmet ve Araç Tescili

Değişiklikle, gerçek ve tüzel kişilerin birlikte taşıma hizmeti yapabilmelerine imkân tanındı. Taşımada kullanılacak taşıtların tesciline ilişkin düzenleme ise şu şekilde: gerçek kişilerde araçlar gerçek kişiler adına, tüzel kişilerde ise taşıtların en az üçte birinin tüzel kişilik adına tescilli olması gerekecek.

Sürücü Belgelerine İlişkin Süre Hesabı

Okul servis aracı şoförlerinin taşıması gereken sürücü belgeleri bakımından yapılan düzenlemede, daha önce geçirilen sürelerin hesaplanmasında bazı sınırlamalar getirildi. Buna göre; D sınıfı sürücü belgesine sahip olanların B sınıfında geçirdikleri sürenin en fazla 1 yılı, D1 sınıfı sürücü belgesine sahip olanların ise B sınıfında geçirdikleri sürenin en fazla 3 yılı gerekli süre hesabına dahil edilecek.

"Okul" Tanımına "Resmi ve Özel" İbaresinin Eklenmesi

Yönetmelikteki "okul" tanımına "resmi ve özel" ibaresi eklendi; böylece düzenlemenin özel okulları da kapsadığı açıkça belirtildi.

Ücret Tarifesine İlişkin Danıştay Kararı

Hatırlanacağı üzere, okul servis ücretlerinin belirlenmesine ilişkin olarak 5362 sayılı Esnaf ve Sanatkarlar Meslek Kuruluşları Kanunu'nun 62'nci maddesi çerçevesinde öngörülen fiyat tarifesinin yürütmesi daha önce Danıştay tarafından durdurulmuştu.

Yayımlanan yönetmelik, taşımacılık süreçleri ve ücretlendirme esaslarında netlik sağlayarak hem belediye düzenlemelerini hem de sürücü belgesi kriterlerini güncelliyor.

İLGİLİ HABERLER

İLBANK'tan Aydın'a 860 Milyon Lira Destek — Çerçioğlu Şehri Yenileyecek

Çorum'da ÇOKİŞ ile Kadın İstihdamında Tarihi Atılım

İstanbul ve Ankara'da okul servislerine yüzde 35-50 zam talebi

İNG'den Ağustos Hamlesi: Sıfır Komisyon ve Hoş Geldin Faizi

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
AK Parti'ye Geçen Özlem Çerçioğlu'ndan Aydın'da Maaş Müjdesi: En Düşük 40.000 TL
2
Garanti BBVA Kripto'da USDT Alım-Satım ve Transfer Başladı
3
Çorum'da ÇOKİŞ ile Kadın İstihdamında Tarihi Atılım
4
Kastamonu Azdavay'da Yangın: 6 Samanlık ve Otomobil Kullanılamaz Hale Geldi
5
Araçlara Kamera, Araç Takip Sistemi ve Acil Durum Butonu Zorunlu — 19 Ağustos 2025
6
Elazığ'da 5. Keban Su ve Balık Festivali Sona Erdi
7
Niğde'de Uyuşturucu Operasyonu: 4 Zanlı Tutuklandı

Garanti BBVA Kripto'da USDT Alım-Satım ve Transfer Başladı

Çorum'da ÇOKİŞ ile Kadın İstihdamında Tarihi Atılım

AK Parti'ye Geçen Özlem Çerçioğlu'ndan Aydın'da Maaş Müjdesi: En Düşük 40.000 TL

Araçlara Kamera, Araç Takip Sistemi ve Acil Durum Butonu Zorunlu — 19 Ağustos 2025

Deprem Bölgesine Özel Destek: Cazibe Merkezleri ve YTAK ile Düşük Faizli Kredi Dönemi Başladı

SGK’dan işverene ve iş arayana müjde: İşsizlik ödeneği alanlara özel istihdam teşviki

İLBANK'tan Aydın'a 860 Milyon Lira Destek — Çerçioğlu Şehri Yenileyecek

E-Devlet'ten Aşı Parası Başvurusu: 0-6 Yaş Şartlı Sağlık Yardımı 2025

1 Aralık'ta 900.000 TL destek ödenecek— Başvurular 22 Ağustos'a kadar

İstanbul ve Ankara'da okul servislerine yüzde 35-50 zam talebi

İNG'den Ağustos Hamlesi: Sıfır Komisyon ve Hoş Geldin Faizi

Garanti BBVA'dan 1 milyon TL ödüllü 'Türkiye'nin Kadınları' yarışması başladı