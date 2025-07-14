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Okul Servisleri ve Toplu Taşıma Araçlarında Zorunlu Güvenlik Önlemleri

14 Temmuz 2025'te yürürlüğe girecek düzenleme ile okul servisleri ve toplu taşıma araçlarında güvenlik standartları artırılıyor.

Yayın Tarihi: 14.07.2025 13:47
Güncelleme Tarihi: 14.07.2025 13:47
Okul Servisleri ve Toplu Taşıma Araçlarında Zorunlu Güvenlik Önlemleri

Okul Servisleri ve Toplu Taşıma Araçlarında Güvenlik Dönüşümü

Türkiye'de milyonlarca öğrenci, veli ve vatandaşın her gün kullandığı okul servisleri ve toplu taşıma araçları ile ilgili önemli adımlar atıldı. Beklenen yeni düzenleme, 14 Temmuz 2025 tarihinde devreye giriyor.

Artık tüm okul servisleri ve toplu taşıma araçlarında; kamera, görüntü kayıt cihazı, acil durum butonu ve araç takip sistemi bulundurmak kanuni bir zorunluluk haline geldi.

112 Acil’e Anında Ulaşım

Yeni sistemin en dikkat çekici özelliği, tüm bu teknolojik donanımın 112 Acil Çağrı Merkezi ile entegre şekilde çalışması. Olası bir acil durumda, şoför veya görevli yalnızca bir panik butonuna basarak, aracın konum bilgileriyle birlikte anında 112 Acil Çağrı Merkezi'ne haber verebilecek.

Okul Servisleri ve Toplu Taşıma Araçlarında Zorunlu Güvenlik Önlemleri

Bu sayede, telefonla arama yapma veya adres tarif etme gibi zaman kaybettirici süreçler ortadan kalkmış olacak. Güvenlik güçleri ve sağlık ekipleri, aracın anlık konumuna saniyeler içinde ulaşarak daha hızlı müdahale edebilecek.

TSE Güvencesi ile Standartlar Belirlenecek

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından yapılan düzenleme, İçişleri Bakanlığı'nın güvenlik ihtiyaçlarını göz önünde bulundurarak şekillendirildi. Bu düzenlemenin teknik detayları da Türk Standardları Enstitüsü (TSE) tarafından denetlenecek.

Piyasada satılacak her kamera, kayıt cihazı ve panik butonu, TSE tarafından belirlenen teknik kriterlere uygun olmak zorunda. Ayrıca, bu cihazların montajını üstlenecek firmaların da TSE tarafından belgelendirilmesi gerekecek.

Montaj Süreci Başladı

Milyonlarca aracı ilgilendiren bu kapsamlı dönüşümün montaj işlemleri, 14 Temmuz 2025 tarihi itibarıyla resmi olarak başlamış durumda. İlk aşamada, hali hazırda okul servisi aracı tadilatı yapan ve Seri Tadilat Tip Onay Belgesine sahip olan tüm yetkili firmalar bu montajları gerçekleştirebilecek.

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