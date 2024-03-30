Okullar yerel seçimlere hazır

31 Mart Yerel Seçimlere 24 saatten az bir zaman kaldı. Toplamda 61 milyon 441 binin üzerinden vatandaş, 208 binin üzerinde sandıkta oy kullanacak. Okullar ise ülke genelinde oy verme işlemleri için hazır hale getirildi.



Oy verme işlemleri 32 ilde saat 07.00’de, diğer illerde ise 08.00’de başlayacak. Vatandaşların rahat ve güvenli bir şekilde oy verebilmesi için okullardaki hazırlık işlemleri tamamlandı. Sınıflar, oy işlemlerinin sağlıklı bir şekilde yapılabilmesi için düzenlendi. Oy kabinleri ve sandıklar yerine yerleştirildi.

Hatay’da da seçim konteynırları hazırlandı





6 Şubat depremlerinden en çok etkilenen illerden birisi olan Hatay’da, bazı bölgelerde oy verme işlemleri konteynırlarda gerçekleştirilecek. Antakya, Defne, İskenderun, Reyhanlı, Altınözü, Kırıkhan ve Yayladağı ilçelerinde yıkılmış olan okulların bahçelerine kurulan konteynırlarda da hazırlıklar tamamlandı. Bölgede yaşayan seçmenler, seçim için kurulan 96 konteynırda oy verecek.