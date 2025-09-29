Olszowska: Türkiye Baltıklar için 'güvenli ortak' — HİK uçağı Litvanya'ya

Polonya merkezli düşünce kuruluşu Türkiye Araştırmaları Enstitüsü Kurucu Başkanı Dr. Karolina Wanda Olszowska, Türkiye'nin Baltık bölgesi için güvenilir bir ortak olduğunu açıkladı. Olszowska, AA muhabirine değerlendirmelerinde, Türkiye'nin Litvanya'ya Havadan İhbar Kontrol (HİK) uçağı konuşlandırmasının bölgeye güçlü bir sinyal gönderdiğini söyledi.

Türkiye'nin bölgedeki rolü

Olszowska, NATO Güvence Tedbirleri kapsamında gönderilen HİK uçağının Orta Avrupa için önemli bir sinyal olduğunu vurguladı. "Müttefiklerimizden açıklama bekledik. Polonya olarak Rusya'nın ne kadar ileri gidebileceğini test ettiğini biliyorduk." dedi.

9 Eylül'de Rusya'ya ait İHA'ların Polonya hava sahasını ihlal etmesini anımsatan Olszowska, Moskova'ya karşı gerginliği tırmandırmayacak ama net bir duruş sergileme gerektiğini belirtti. Polonya'nın her karış toprağını savunmaya hazır olduğunu ancak bunun birlikte yapılabileceğini söyledi.

Türkiye'nin katkısı ve NATO güveni

Olszowska, Litvanya'ya gönderilen uçakla Türkiye'nin "güvenilir bir ortak" olduğunu gösterdiğini ifade ederek, "10 Eylül'den sonra Polonya'da, NATO'da ikinci büyük orduya sahip olan Türkiye'nin tepkisini merak ettik. HİK uçağının Litvanya'ya gönderilmesiyle NATO müttefikimize güvenebileceğimizi gördük ve bu Polonya'da çok olumlu karşılandı." diye konuştu.

Rusya'nın tek tek devletlere saldırmaktan ve tehdit etmekten kaçınmadığını belirten Olszowska, güvenliğin sağlanması söz konusu olduğunda birlik içinde hareket etmenin önemine dikkat çekti. Olszowska, Polonya'dan sonra benzer durumların Romanya'da yaşandığını ve Danimarka ile Finlandiya'dan yeni gelişmelerin aktarıldığını söyledi.

Savunma işbirliği potansiyeli

Polonya ve Türkiye arasındaki savunma işbirliğinin potansiyelini değerlendiren Olszowska, işbirliğinin tam boyutunu belirlemenin zor olduğunu; çünkü çoğu kez ayrıntılı veri ve sözleşmelere erişilemediğini kaydetti. Ancak somut bir örnek verdi: "En son Makine ve Kimya Endüstrisi (MKE) Polonya Hava Kuvvetlerinin KAI FA50GF Fighting Eagle Block 10 hafif muharebe uçaklarındaki toplarında kullanılmak üzere MKE üretimi 20 mm mühimmat ihracatını kapsayan bir sözleşme imzaladı. Bu somut bir veri."

Olszowska, mühimmat fabrikası kurulduğuna ilişkin iddialara işaret ederek bu tür projelerin karşılıklı fayda sağlayacağını, ayrıca işbirliğinin operasyonel, eğitim ve siber güvenlik boyutlarının bulunduğunu söyledi. Polonya ve Türk askerlerinin NATO tatbikatlarında deneyim paylaşımının işbirliğini daha anlamlı kıldığını belirtti.

Ön cephe ülkeleri perspektifi

Olszowska, Polonya ve Türkiye'yi NATO içinde "ön cephe" devletleri olarak nitelendirdi; Polonya'nın doğu kanadında, Türkiye'nin ise güney kanadında kritik roller üstlendiğini vurguladı.