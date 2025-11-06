Oltu'da Asfalt Seferberliği: Doğutaş Küçük Sanayi Yenilendi

Oltu Belediyesi, Doğutaş Küçük Sanayi Sitesi'nde altyapı çalışmalarının ardından asfalt serimini tamamladı; Başkan Adem Çelebi çalışmaları yerinde inceledi.

Yayın Tarihi: 06.11.2025 12:05
Güncelleme Tarihi: 06.11.2025 12:05
Erzurum’un Oltu ilçesinde belediye ekipleri, ilçe genelinde süren altyapı ve üstyapı yatırımlarını hız kesmeden sürdürüyor. Doğutaş Küçük Sanayi Sitesi’nde altyapı çalışmaları tamamlandıktan sonra üstyapı işleri yoğun biçimde hayata geçirildi.

Altyapı tamamlandı, asfalt serimi yapıldı

Belediye tarafından yürütülen çalışmalarda yağmur suyu drenaj hattı, kilit parke taşı döşemesi ve bordür yenileme işlemleri tamamlandı. Bu adımların ardından sanayi sitesinde asfalt serim çalışmaları da tamamlandı.

Başkan Çelebi yerinde inceledi

Oltu Belediye Başkanı Adem Çelebi, çalışmaları yerinde inceleyerek ekiplerden bilgi aldı. Başkan Çelebi, yaptığı açıklamada: "Bugün Küçük Sanayi Sitemizin asfalt çalışmalarına devam ediyoruz. Daha doğrusu, durmadan duraksamadan hizmetlerimize devam ediyoruz. İklim şartları elverdiği sürece asfalt, parke, park ve bahçe yapımlarımıza devam edeceğiz. Velhasıl, Oltu için Oltuluya hizmet etmeyi sürdüreceğiz" dedi.

Çelebi, emeği geçen tüm belediye çalışanlarına teşekkür ederek, "Bu hizmetlerin ilçemize ve esnafımıza hayırlı olmasını diliyorum," ifadelerini kullandı.

Doğutaş Sanayi Sitesi esnafları da yürütülen çalışmalardan memnuniyetlerini dile getirerek Belediye Başkanı Adem Çelebi ve ekibine teşekkür etti.

