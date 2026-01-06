Oltu'da Halk Eğitim Kursiyerlerine Verem Eğitimi

Oltu’da Halk Eğitim Merkezi kursiyerlerine Verem Eğitimi verildi; belirtiler, korunma, erken tanı ve tedavi vurgulandı, Verem Haftası çalışmaları sürecek.

Yayın Tarihi: 06.01.2026 14:38
Güncelleme Tarihi: 06.01.2026 14:38
Verem Eğitimi ve Farkındalık Haftası kapsamında Erzurum’un Oltu ilçesinde toplum sağlığını güçlendirmeye yönelik bilgilendirme çalışmaları devam ediyor.

Eğitimin içeriği ve sunucuları

Bu çerçevede Oltu İlçe Sağlık Müdürlüğü tarafından Oltu Halk Eğitim Merkezi kursiyerlerine verem (tüberküloz) hastalığı hakkında kapsamlı bir eğitim verildi. Eğitim programını Dr. Mahmut Çelik ve Hemşire Nuran Özden gerçekleştirdi. Kursiyerlere veremin bulaşma yolları, belirtileri, korunma yöntemleri, erken tanının önemi ve tedavi süreci hakkında detaylı bilgiler aktarıldı.

Uyarılar ve devam eden çalışmalar

Yetkililer, veremin erken tanı ve düzenli tedavi ile tamamen iyileşebilen bir hastalık olduğunu vurgulayarak, özellikle iki haftadan uzun süren öksürük, balgam, gece terlemesi, kilo kaybı, halsizlik ve ateş gibi şikâyetleri olan vatandaşların gecikmeden sağlık kuruluşlarına başvurmaları gerektiğini belirtti.

Oltu İlçe Sağlık Müdürlüğü, Verem Haftası boyunca bilgilendirme çalışmalarının süreceğini; ana bilgilendirme standının ilçe sağlık müdürlüğü binasında kurulduğunu bildirdi. Ayrıca ilkokul ve liselerde, halk eğitim merkezlerinde ve kahvehanelerde stantlar kurulacağı, afişler asılacağı ve kısa bilgilendirme görüşmeleri yapılacağı ifade edildi.

